Die Pariser Polizei hat erneut ein Flüchtlingslager mit mehr als 500 Menschen geräumt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Zeltstadt im Nordosten der französischen Hauptstadt wurden in Behelfsunterkünfte gebracht, teilte die Behörde mit. Es war die 60. Räumung eines Camps von Geflüchteten in der französischen Hauptstadt seit 2015.

Die Menschen hatten in ihrer Not die Zeltstadt, die stark an einen Slum erinnerte, am Rand der Pariser Stadtautobahn errichtet. Dass die Geflohenen in den neuen Unterkünften aber auf Dauer unterkommen werden, ist eher unwahrscheinlich. Sie sind nur temporär für ihre Beherbergung vorgesehen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Hilfsorganisationen beklagen daher, dass solche Lager meist nur kurzfristig geräumt werden und die Menschen dann einige Wochen später mangels fester Unterkünfte wieder auf der Straße seien.

"Es ist immer das Gleiche", sagte ein 37-jähriger Sudanese aus dem nun aufgelösten Camp: "Wir verbringen irgendwo zwei Wochen, und dann sagt man uns: 'Hau ab'". Die französische Regierung hatte Anfang November bis zu 16.000 neue Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen im ganzen Land angekündigt.