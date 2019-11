Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker soll der mutmaßliche Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Bei seiner Vernehmung durch die Polizei habe er eine allgemeine Abneigung gegen die Familie von Weizsäcker geäußert, die wahnbedingt sei. Er habe für die Planung seiner Tat im Internet recherchiert und sei dabei auf den Vortrag von Weizsäckers in der Schlosspark-Klinik gestoßen. Nachdem er sich zuvor in seiner Heimat in Rheinland-Pfalz ein Messer gekauft habe, sei der Mann am Dienstag mit dem Zug nach Berlin gefahren, um von Weizsäcker anzugreifen.

Der Chefarzt war am Dienstagabend während eines öffentlichen Vortrags in der Berliner Schlosspark-Klinik erstochen worden. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.



Dem Mann würden Mord und versuchter Mord vorgeworfen, hieß es. Ein Polizist, der privat bei dem Vortrag war und dazwischen ging, wurde schwer verletzt. Er ist aber nicht in Lebensgefahr.