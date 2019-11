Nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger bekommt der australische Kardinal George Pell noch eine letzte Chance: Australiens höchstes Gericht, der High Court in der Hauptstadt Canberra, hat seinen Einspruch am Mittwoch zugelassen. Damit könnte die ehemalige Nummer drei des Vatikans möglicherweise noch um eine mehrjährige Haftstrafe herumkommen.



Der 78-Jährige Pell ist der ranghöchste, wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochene Katholik. Wenn Pells Einspruch Erfolg hat, würde das Urteil gegen ihn aufgehoben und er könnte das Gefängnis vorzeitig verlassen. Ein Berufungsgericht des Bundesstaates Victoria hatte seinen Einspruch im August abgelehnt.



Der frühere Finanzminister und enge Vertraute des Papstes war von einer Jury einstimmig schuldig gesprochen worden, zwei 13-Jährige in der St. Patrick's Cathedral 1996 und 1997 sexuell belästigt zu haben. Pell war im März zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, von denen er mindestens drei Jahre und acht Monate absitzen muss, bevor er auf Bewährung entlassen werden kann. Zum Tatzeitpunkt war Pell erst seit kurzem Erzbischof von Australiens zweitgrößter Stadt.



Der Vatikan hatte Pell untersagt, sein Priesteramt öffentlich auszuüben und Kontakt mit Minderjährigen zu haben. Er gehört nicht mehr zum Beratungsgremium des Papstes, sein Mandat als Finanzchef lief automatisch aus. Nach dem Urteil des Geschworenengerichts im März kündigte der Vatikan an, abwarten zu wollen, bevor er über weitere Konsequenzen entscheidet. Pell könnte womöglich seinen Kardinalstitel verlieren.

Pell argumentiert mit juristischen Fehlern

Er selbst weist seit jeher alle Vorwürfe zurück. Seine Anwälte argumentierten, dass die beiden zuvor beteiligten Berufungsgerichte Fehler begangen hätten. Aufgrund von Aussagen einiger Zeugen hatten sie zudem angezweifelt, ob Pell überhaupt die Gelegenheit dazu gehabt habe, die Jungen zu missbrauchen. Die Richter hätten von Pell nicht fordern dürfen, nachzuweisen, dass der Missbrauch unmöglich gewesen sei. Die Beweislast habe bei den Staatsanwälten gelegen. Pells Anwälte fordern seinen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft bestritt hingegen, dass Fehler unterlaufen seien. Daher gebe es auch keine Grundlage für einen Einspruch.

Pell befindet sich derzeit in einem Gefängnis in Melbourne. Die Zeitung Herald Sun hatte im Oktober berichtet, er habe dort Gartenarbeiten übernommen. Als verurteilter Pädophiler wird er vor anderen Gefängnisinsassen geschützt und verbringt 23 Stunden am Tag in Einzelhaft. Bei der Anhörung am Mittwoch in Canberra war er nicht zugegen. Die Anhörung des Einspruchs kann erst nach der Rückkehr der Richter von ihrer Sommerpause Anfang Februar stattfinden.