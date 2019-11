Die Lebenszufriedenheit der Menschen in Deutschland ist laut dem sogenannten Glücksatlas in diesem Jahr besonders hoch. "Zum Spitzenwert in der Zufriedenheit tragen die anhaltend gute Beschäftigungslage und die positive Entwicklung der Haushaltseinkommen bei sowie eine solide Robustheit der Bevölkerung gegenüber medialen Schlechtwettermeldungen", sagte Studienleiter Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg.



Der Glücksatlas wird seit neun Jahren im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Die Werte der aktuellen Untersuchung stammen aus den Daten des Sozio-oekonomischen Panels. Zusätzlich wurde eine Umfrage unter 2.000 Personen verwendet.



Die Lebenszufriedenheit liegt demnach in diesem Jahr auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten bei 7,14. Damit wird das Ergebnis von 7,05 Punkten aus dem Vorjahr leicht verbessert. Das ostdeutsche Glücksniveau stieg um 0,11 Punkte auf ein Allzeithoch von 7,0 Punkten. Das ist der höchste Wert, der jemals seit dem Mauerfall vor 30 Jahren gemessen wurde. Der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland verringerte sich damit weiter auf aktuell 0,17 Punkte. Am glücklichsten sind die Menschen im Osten der Studie zufolge in Thüringen, ihre Zufriedenheit nahm weiter auf 7,09 Punkte zu. Nur in Sachsen stieg die Zufriedenheit noch etwas stärker, und zwar um 0,07 Punkte auf aktuell 6,98 Punkte.



Deutschlandweit am zufriedensten sind die Menschen der Erhebung zufolge seit 2013 in Schleswig-Holstein, das Schlusslicht bildet wie im Jahr zuvor Brandenburg. Platz zwei belegt erstmals Hessen, wo die Lebenszufriedenheit im Vergleich zu 2018 um 0,04 Punkte auf aktuell 7,31 Punkte anstieg. Hamburg (7,27) verliert einen Rang und landet auf Platz drei.