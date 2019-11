Vor einer Lesung des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) in Göttingen haben Unbekannte einen Brandanschlag auf die Ausländerbehörde der Stadt verübt. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch das Feuer ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde allerdings niemand.



Die Ermittlungsbehörden vermuten Täter aus der linksextremistischen Szene. Darauf lasse ein im Internet aufgetauchtes Bekennerschreiben schließen. Das Schreiben nimmt demnach direkt Bezug auf de Maizière: Er wird in dem Brief für die aus Sicht der Autoren "menschenverachtende" deutsche Flüchtlingspolitik mitverantwortlich gemacht, und den Mitarbeitern der Göttinger Ausländerbehörde werden Konsequenzen für den Fall angedroht, dass sie sich weiterhin an Abschiebungen beteiligten.

Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig wertete den Brandanschlag als "Linksterrorismus". Eine Sonderkommission ermittelt.



Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte: "Den offenbar linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf das Gebäude der Göttinger Ausländerbehörde verurteile ich scharf. Gewalt ist kein Mittel politischer Auseinandersetzung. Niemand hat das Recht, mit so einer Tat seine Meinung auszudrücken."



Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Treppenhaus eines von mehreren Behörden genutzten Gebäudes ausgebrochen. Zuvor hatten linke Aktivisten bereits die ursprünglich für den 21. Oktober im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes geplante Lesung de Maizières aus seinem Buch "Regieren" verhindert. Für den neuen Termin am Dienstag, zu dem sich als Zuhörer auch Innenminister Pistorius angekündigt hat, werden ebenfalls Proteste erwartet.