Der unerlaubt nach Deutschland eingereiste libanesische Clanchef Ibrahim M. darf ab sofort abgeschoben werden. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte am Freitag einen Eilantrag M.s gegen seine Abschiebehaft ab.



Die deutschen Behörden müssen demnach nicht abwarten, bis über M.s Beschwerde gegen die Ablehnung seines Asylbescheids entschieden ist – ob diese Ablehnung rechtens war, wird zurzeit in einem weiteren Verfahren am Bremer Verwaltungsgericht geklärt. Das Verwaltungsgericht argumentierte außerdem, dass M. im Libanon keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung erwarte und ihm dort auch keine konkrete Gefahr für Leib und Leben wegen "Blutrache" drohe. Darauf hatte sich der Anwalt von M. berufen.

M. ist nach Angaben der deutschen Sicherheitsbehörden das Oberhaupt eines Familienclans, unter dessen Mitgliedern viele Straftäter sind. Auch er selbst wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes und bandenmäßigen Drogenhandels. M. wurde im Juli abgeschoben, reiste Ende Oktober mithilfe von Schleppern aber illegal wieder nach Deutschland ein. Er wurde in Bremen festgenommen und sitzt in Abschiebehaft.

Innenbehörde kündigt mögliche Abschiebung an

Er stellte einen neuen Asylantrag, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings als unbegründet ablehnte. Dagegen klagte er vor dem Verwaltungsgericht. Parallel reichte er eine Haftbeschwerde ein.

Laut geltender Rechtslage darf M. höchstens bis zum 2. Dezember in Abschiebehaft genommen werden. Einem Bericht des Spiegels zufolge hat die Bremer Innenbehörde M. vorsorglich eine mögliche Abschiebung ab dem kommenden Mittwoch angekündigt. Er könnte in sein Heimatland Libanon oder in ein anderes Land gebracht werden.



Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte die Gerichtsentscheidung. "Das ist ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Rechtsstaates", teilte der CSU-Politiker mit. Sein Ministerium werde nun alles tun, um die Abschiebung so schnell wie möglich durchzuführen. Nach M.s unerlaubter Wiedereinreise hatte Seehofer unter anderem verstärkte Grenzkontrollen angeordnet. Der Bundesinnenminister kündigte zudem eine Gesetzesverschärfung an, damit Menschen, für die ein Einreiseverbot gilt, bei Wiedereinreise unbegrenzt in Abschiebehaft genommen werden können.