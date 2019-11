Eine mutmaßliche IS-Anhängerin ist nach ihrer Wiedereinreise aus der Türkei am Freitagabend am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die deutsche Staatsangehörige Nasim A. sei der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verdächtig, teilte die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Zudem werde ihr Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie in einem Fall Kriegsverbrechen gegen das Eigentum vorgeworfen.

Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof soll im Laufe des Tages über einen Haftbefehl und Untersuchungshaft entscheiden. Nach Angaben der Justiz war A. Ende 2014 nach Syrien gereist, um dort im Herrschaftsgebiet der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zu leben. Spätestens Anfang 2015 soll sie einen IS-Kämpfer geheiratet haben, mit dem sie in den Irak zog. Dort hielten sich die Beschuldigte und ihr Ehemann von 2015 bis 2016 in der Stadt Tall Afar auf und bewohnten ein Haus des IS, so die Vorwürfe.

Die Beschuldigte soll sich um den Haushalt gekümmert haben, während ihr Mann für den IS kämpfte. Dafür erhielt A., die eine Kalaschnikow besessen haben soll, auch Geld vom IS. Später siedelte das Paar nach Syrien um, wo A. wieder den Haushalt führte. Anfang 2019 wurde die Beschuldigte von kurdischen Sicherheitskräften gefangen genommen und in das Flüchtlingslager Al-Haul gebracht.

Elf Abschiebungen aus der Türkei

Auf dem Frankfurter Flughafen waren am Freitagabend zwei von der Türkei abgeschobene Frauen mit einem Linienflug angekommen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Beamte des Bundeskriminalamts seien an Bord gewesen. Bereits am Donnerstag war eine Salafistenfamilie aus Niedersachsen nach Deutschland ausgewiesen worden. Dass diese Familie in Syrien oder beim IS gewesen wäre, darauf gibt es aber keine Hinweise.

Die Türkei hatte den deutschen Behörden die bevorstehenden Abschiebungen von insgesamt elf Menschen angekündigt. Die Ausweisung von zwei Frauen wird sich voraussichtlich verzögern: Sie haben zwei beziehungsweise drei Kinder – und die deutschen Behörden wollen durch DNA-Tests zunächst sicherstellen, dass es wirklich leibliche Kinder sind, die einen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Gegen eine dieser beiden Frauen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die zweite Frau gilt als sogenannter "Prüffall". Wann die beiden nach Deutschland kommen werden, ist noch nicht sicher.

Dem Bundesinnenministerium zufolge sind 1.050 Menschen seit 2013 aus Deutschland ins syrische und irakische Kriegsgebiet ausgereist, um sich dem IS anzuschließen. Etwa 200 kamen ums Leben. Rund ein Drittel ist bereits nach Deutschland zurückgekehrt.