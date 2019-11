Meldungen, nach denen die Türkei in dieser Woche sieben mutmaßliche deutschstämmige Kämpfer der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) nach Deutschland abschieben werde, sind nach Informationen von ZEIT ONLINE ungenau.



Tatsächlich ist offenbar für Mitte der Woche die Abschiebung einer siebenköpfigen Familie aus Niedersachsen geplant. Die Familie reiste jedoch erst im Januar dieses Jahres in die Türkei ein und wurde im März festgesetzt. Ein Aufenthalt in Syrien ist aber nicht bekannt – und damit auch kein Anschluss an den IS. Die Familie soll allerdings Verbindungen in die islamistische Szene in Niedersachsen haben.



Zudem will die Türkei Frauen aus Deutschland ausweisen, die dem Vernehmen nach beide eine gewisse Zeit beim IS und in dessen "Kalifat" verbracht haben. Mindestens eine der beiden Frauen gilt aber schon seit Monaten als glaubwürdig de-radikalisiert. Beide Frauen hatten zuletzt offenbar unter kurdischer Kontrolle in dem Auffanglanger Ain Issa in Nordsyrien gelebt. Dieses Lager hatten die kurdisch dominierten SDF-Milizen nach dem Einmarsch der Türkei in Syrien unbewacht gelassen, woraufhin hunderte Frauen, etliche mit Bezug zum IS, freikamen. Viele wurden auf dem Weg in die Türkei von der türkischen Armee festgenommen.



In den verschiedenen Lagern und Gefängnissen, in denen die Kurdenmilizen in Syrien mutmaßliche ehemalige IS-Mitglieder und deren Familien festhalten, befinden sich noch einige Menschen aus Deutschland, unter ihnen auch Kinder.

Linke: "Nichts in der Hand gegen IS-Rückkehrer"

Die stellvertretende Linksfraktionschefin Sevim Dağdelen kritisierte die Vorbereitungen der Bundesregierung auf die Rückkehr mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz. Deutschland habe in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen zu Syrien unterhalten, sagte sie dem SWR. Daher habe man keinerlei Informationen über die Verbrechen, die deutsche IS-Anhänger auf syrischem Boden begangen hätten.



Ohne Informationen sei die Strafverfolgung hierzulande extrem schwer. "Im schlechtesten Falle könnte es sein, dass man noch nicht einmal in der Lage wäre, wenn diese IS-Rückkehrer nach Deutschland kommen, dass man sie direkt in Haft bringt, weil man nichts in der Hand gegen sie hat", sagte Dağdelen.

Außenminister Heiko Maas hatte zuletzt die Türkei aufgefordert, zügig weitere Informationen zur geplanten Abschiebung von mutmaßlichen Anhängern der Terrormiliz nach Deutschland zu liefern. Wenn betroffene Personen einen "Bezug zu IS-Kampfhandlungen" hätten, wolle man dafür sorgen, dass sie sich in Deutschland vor der deutschen Gerichtsbarkeit verantworten müssen, sagte der SPD-Politiker. Es brauche aber "ausreichend gerichtsfeste Beweise", um jemanden in Haft zu nehmen oder vor Gericht zu stellen.

