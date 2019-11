Die italienische Regierung hat für Venedig den Notstand beschlossen, um die Stadt angesichts der schweren Überschwemmungen schneller unterstützen zu können. Damit würden 20 Millionen Euro an Soforthilfen für die Stadt und die Bevölkerung freigegeben, schrieb Ministerpräsident Giuseppe Conte nach einer Kabinettssitzung auf Twitter: "An die Arbeit für den Plan zur Entschädigung von Privat- und Geschäftsleuten."

Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per #Venezia. Stanziati 20 mln, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 14. November 2019

Venedig erlebt in dieser Woche das schwerste Hochwasser seit Jahrzehnten. Am Dienstagabend erreichte der Wasserpegel den höchsten Stand seit 1966. Nach Angaben des Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, standen zwischenzeitlich 80 Prozent der Stadt unter Wasser, noch immer sind große Teile überflutet. Bürgermeister Luigi Brugnaro bezifferte die Schäden auf mehrere Hundert Millionen Euro. Dabei ist vielerorts noch gar nicht abzusehen, wie stark die Bausubstanz gelitten hat.

Die Katastrophe sei "ein Stich in das Herz unseres Landes", sagte Conte bei einem Besuch in der Stadt. Er nahm dort an einer Krisensitzung teil und besuchte Ladenbesitzer, deren Geschäfte durch das schmutzige Salzwasser verwüstet wurden. Der Ministerpräsident kündigte Entschädigungszahlungen an, die für Bewohner bei 5.000 Euro und für Geschäftsleute bei 20.000 Euro liegen sollen.

1/13 Auf dem Markusplatz, wo sonst Taubenschwärme landen, steht das Wasser. Touristen waten hindurch, vorbei an der berühmten Bronzestatue des geflügelten Löwen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 2/13 Wasser bis zu den Knien und die Kamera im Anschlag: Viele Menschen fotografieren die Wassermassen. Zuletzt gab es vor mehr als 50 Jahren eine solche Flut in Venedig. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 3/13 Starker Regen und Wind trugen zu der Überschwemmung bei. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro macht auch den Klimawandel verantwortlich. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 4/13 Sechs nasse Füße beim Gassigehen: Trotz der Überschwemmung dreht diese Frau eine Runde mit ihrem Hund. Über Nacht stieg das Wasser in den Straßen der Stadt, zeitweilig bis auf 1,83 Meter. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 5/13 Oben Schirm, unten Steg: Die Menschen in Venedig müssen sich derzeit in beide Richtungen gegen die Nässe schützen. © Manuel Silvestri/​Reuters 6/13 Eine Frau watet über den überfluteten Markusplatz. Venedigs Bürgermeister fürchtet, dass viele Menschen aus der Stadt wegziehen werden, weil die Lebensumstände immer schwieriger werden. © Luca Bruno/​AP/​dpa 7/13 Dutzende von Schiffen wurden duch das Hochwasser beschädigt, Gondeln und Boote trieben herrenlos durch Kanäle. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 8/13 Touristen besuchen Venedig das ganze Jahr lang. Die wenigsten hatten wohl erwartet, dass sie ihr Hotel über eine improvisierte Brücke würden verlassen müssen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 9/13 Die überflutete Terrasse eines venezianischen Cafés im Blick von drei Frauen © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 10/13 Die Rialtobrücke steht in diesen Tagen mit beiden Enden im Wasser. Ein beliebtes Fotomotiv bei Besuchern der Stadt ist sie trotz des Hochwassers. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 11/13 Um dem "Alta Acqua" auszuweichen, ist diese Frau auf einen Gitterzaun geklettert. Auch andere Teile Süditaliens sind von den schweren Regenfällen betroffen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 12/13 Im Luxushotel Gritti Palace steht das Wasser wadenhoch. Mitarbeiter haben versucht, zumindest einige der Möbel so zu stapeln, dass sie trocken bleiben. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 13/13 Ein Porträt von Venedigs früherem Dogen Andrea Gritti hängt in einem überfluteten Raum des Hotels. Das Hochwasser soll in der Stadt Schäden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar verursacht haben. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images

Übernächste Woche soll zudem eine Sonderkommission über die "Probleme Venedigs" beraten, wie Conte ankündigte. Dabei soll es seinen Angaben zufolge auch um ein geplantes Anlegeverbot für große Kreuzfahrtschiffe und ein umstrittenes Hochwasserschutzsystem gehen, das die Lagunenstadt mit schwimmenden Barrieren schützen soll.

Das Großprojekt Mose ist schon seit 2003 in Bau, aber immer noch nicht funktionstüchtig. Ursprünglich waren dafür zwei Milliarden Euro veranschlagt, mittlerweile hat der Bau schon sechs Milliarden Euro gekostet. Die Verzögerung hängt mit einem Korruptionsskandal zusammen. Auch gibt es von Beginn an Kritik, dass ein Eingriff in das sensible Ökosystem der Lagune mehr schade als nutze. Conte sagte, der Bau sei mittlerweile zu 93 Prozent abgeschlossen und "wahrscheinlich" im Frühjahr 2021 fertig.

Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel steigen lässt. "Das Hochwasser in Venedig bringt das Problem der absoluten Trägheit an die Oberfläche, mit der man in Italien das Phänomen des Meeresspiegelanstiegs angeht", sagte Luigi Merlo vom Handelsverband Confcommercio. Eine zusätzliche Gefahr wird in den großen Kreuzfahrtschiffen gesehen, die tiefe Fahrrinnen für die Anfahrt brauchen. Viele Venezianer werfen Politikern vor, die Stadt an Tourismus- und Kreuzfahrtunternehmen verkauft zu haben und sich nicht wirklich um den Schutz zu kümmern.