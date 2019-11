Nach einem Messerangriff in London mit mehreren Verletzten geht die Polizei von einem Terrorakt aus. Ein Verdächtiger wurde demnach angeschossen und starb noch am Tatort, teilte Scotland Yard mit. Er trug eine vermeintliche Sprengstoffweste, die sich als Attrappe herausstellte. Zugleich warnte die Polizei vor Spekulationen: Das Motiv sei noch nicht klar. Über den Gesundheitszustand der Verletzten gab es keine offiziellen Angaben.



Der Angriff ereignete sich kurz nach 14 Uhr Ortszeit (15 Uhr mitteleuropäischer Zeit) auf der London Bridge im Zentrum der Stadt. Ein BBC-Reporter berichtete von zwei Schüssen und einem von Sicherheitskräften zu Boden gebrachten Mann. Dann seien Schüsse gefallen. In den sozialen Medien kursierte ein Video, das offensichtlich zwei auf der Brücke kämpfende Männer zeigt, bevor Polizisten einen Mann in Zivilkleidung von einem schwarz gekleideten Mann zogen. Andere Bilder zeigten Polizisten in der Ferne, die ihre Schusswaffen auf einen auf dem Boden liegenden Mann richteten.Die Polizei rief Zeugen dazu auf, Hinweise und Videos vom Tathergang einzureichen.

Premierminister Boris Johnson teilte per Twitter mit, er werde über den Vorfall auf dem Laufenden gehalten und dankte den Einsatzkräften für ihre "unverzügliche Reaktion". Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan lobte das "atemberaubende Heldentum" von Passanten, die auf den Verdächtigen zugelaufen seien. Von den Verwundeten hätten manche schwere Verletzungen erlitten, sagte er, ohne eine Zahl zu nennen. Die Polizei suche nach keinen weiteren Verdächtigen.

Die Brücke, eine wichtige Verbindung über die Themse im Herzen Londons, wurde für den Verkehr gesperrt, Passanten von Polizisten am nördlichen Ende weggeschickt. Auf der Brücke stand ein weißer Lkw quer; Polizisten richteten ihre Waffen darauf, bevor sie dessen Container untersuchten.

Im Juni 2017 waren drei Attentäter auf der London Bridge mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market wahllos auf Menschen ein. Acht Menschen starben, 48 weitere wurden verletzt. Die Polizei erschoss die drei Attentäter. Im März 2017 hatte ein Angreifer auf der Westminster Bridge vier Menschen überfahren und einen Polizisten erstochen. Er wurde von Polizisten erschossen.