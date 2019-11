In Mali sind zwei französische Militärhubschraubern zusammengestoßen. Dabei wurden 13 Soldaten getötet. In einer Erklärung des Elysée-Palastes war von einem "Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten" die Rede. Die beiden Kampfhubschrauber seien am Montagabend kollidiert, hieß es aus Militärkreisen. Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus.

Frankreich hat im Rahmen der Mission Barkhane rund 4.500 Soldaten in der Sahel-Zone stationiert. Macron versicherte laut der Erklärung, der "harte Kampf gegen den Terrorismus" in der Region werde fortgesetzt.



In Mali ist auch die Bundeswehr im Einsatz. Sie beteiligt sich dort an der UN-Stabilisierungsmission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM.