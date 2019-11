Moritz van Dülmen, Chef der Agentur Kulturprojekte Berlin, hat sich für einen israelkritischen Schriftzug während der Bühnenshow zum 30. Jahrestag des Mauerfalls entschuldigt. Ihm sei die Bedeutung nicht bewusst gewesen, sagte van Dülmen, dessen Agentur für die Show verantwortlich war. "Das entschuldet es aber nicht." Das Zitat in hebräischer Sprache sei ein Fehler gewesen und mehr als nur unglücklich.

Kurz nach einem Auftritt der Sängerin Anna Loos war am Samstagabend auf der Bühne neben dem Brandenburger Tor für kurze Zeit der Schriftzug "Schluss mit der Besatzung" in hebräischen Buchstaben zu lesen. Der in Israel bekannte Slogan kritisiert die dortige Politik in den Palästinensergebieten.

Der israelische Botschafter, Jeremy Issacharoff, hatte sich am Sonntag darüber empört. "Am 9. November haben wir den Mauerfall gefeiert, aber auch würdevoll an die Pogromnacht vor 81 Jahren erinnert, die auch symbolisch für die Schrecken des damals nahenden Holocaust steht", sagte er der Bild-Zeitung. Es sei eine Schande, dass einige es für angebracht gehalten hätten, dieses Ereignis für politische Zwecke gegen Israel zu instrumentalisieren.

Van Dülen sagte, er verstehe die Kritik. "Ich habe mit dem israelischen Botschafter telefoniert und mein Bedauern und meine Entschuldigung vorgetragen." Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Agenturchef berichtet, soll ein Videokünstler Bilder von Protesten aus aller Welt zusammengeschnitten haben. Bei der Abnahme des Videos seien die hebräischen Buchstaben dem Veranstalter dann "durchgegangen".