In sechs Bundesländern ist die Bundespolizei zu einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Schleuser ausgerückt. Nach Angaben der Bundespolizei in Hannover durchsuchen die Einsatzkräfte 38 Objekte in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz.



Etwa 500 Beamte sind demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück an dem Einsatz beteiligt. Auch ein Haftbefehl sollte vollstreckt werden.

Die Maßnahmen richten sich gegen das illegale Einschleusen von Ausländern. Um den laufenden Einsatz nicht zu gefährden, machte die Bundespolizei zunächst keine weiteren Angaben. Genauere Informationen sollen im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden.