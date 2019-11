Der wegen Missbrauchsvorwürfen umstrittene britische Prinz Andrew hat einen wichtigen Sponsor verloren. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, zieht sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG aus der "Pitch@Palace"- Initiative zurück. Nach Angaben des Buckingham-Palastes wurde der Vertrag mit dem Mentoring-Programm unter anderem für Technologie-Start-Ups bereits Ende Oktober aufgelöst.



Auch andere Einrichtungen erwägen, sich von dem 59-Jährigen zu distanzieren. Studenten der englischen Universität Huddersfield haben eine Kampagne gestartet, mit der sie den zweitältesten Sohn der Queen als Kanzler ihrer Hochschule loswerden wollen. Die Studentenschaft soll nun darüber abstimmen, das Ergebnis in den nächsten Tagen feststehen.

Auslöser der Kritik ist ein Interview, dass der Prinz der BBC gegeben hatte. In dem einstündigen Gespräch, das am Samstagabend ausgestrahlt worden war, wird Andrew von der BBC-Reporterin zu seinem Verhältnis zum US-Multimillionär Jeffrey Epstein befragt. Dieser steht im Zentrum eines Missbrauchsskandals und soll minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen Missbrauchsring aufgebaut haben. 2008 war er erstmals von einem Gericht im US-Bundesstaat Florida als Sexualstraftäter verurteilt und 2019 erneut angeklagt worden. Noch bevor der neue Prozess gegen ihn begann, wurde er tot in seiner Zelle eines New Yorker Gefängnisses gefunden.

Prinz Andrew war all die Jahre mit Epstein befreundet und soll nach Aussage eines der Opfer auch selbst Sex mit Minderjährigen gehabt haben. In dem BBC-Interview wies der Royal – so wie bereits zuvor – alle Vorwürfe zurück und versuchte, die Fragen der Reporterin mit teils bizarren Beteuerungen zu parieren. PR-Experten und nahezu die gesamte britische Presse sprach im Anschluss von einem "Desaster", von einem verheerenden Auftritt, der dem Königshaus eine neue "PR-Katastrophe" beschert habe.