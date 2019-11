Zwei Tage nach seiner Festnahme ist der frühere Stabschef von Maltas Premierminister Joseph Muscat wieder frei gelassen worden. Nach Angaben der Polizei muss Keith Schembri nicht weiter in Haft bleiben. Die Vorwürfe gegen ihn hätten sich nicht weiter erhärtet.



Hintergrund der Festnahme sind die Ermittlungen zum Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia, die regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet hatte. Am 16. Oktober 2017 wurde die damals 53-Jährige durch einen Bombenanschlag auf ihr Auto getötet. Als mutmaßliche Täter wurden drei Männer festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben.

Fenech bietet Aussage gegen Begnadigung

Vergangene Woche wurde dann auch der Geschäftsmann Yorgen Fenech auf seiner Jacht vor der Küste Maltas festgenommen. Er ist Mitbesitzer des Energieunternehmens Electrogas und Besitzer der in Dubai ansässigen Firma 17 Black, über die Galizia vor ihrem Tod berichtet hatte. Der Journalistin zufolge hatte die Firma Beziehungen zu maltesischen Politikern. Fenech gilt deshalb als einer der Hintermänner des Mordanschlags.

Am Donnerstag bot er der Regierung dann einen Deal an. So will der Manager nach Angaben seiner Anwälte aussagen und auch Informationen über führende Regierungspolitiker wie Ex-Tourismusminister Konrad Mizzi, Wirtschaftsminister Chris Cardona sowie andere Personen aus dem näheren Umfeld von Ministerpräsident Joseph Muscat preisgeben – wenn er im Gegenzug begnadigt wird. Dies lehnte die Regierung auf Empfehlung des Generalstaatsanwalts und des Polizeichefs ab.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll Fenech während seiner Vernehmungen vor allem Muscats früheren Bürochef Schembri belastet und ihn als den eigentlichen Auftraggeber für den Mord an Caruana Galizia bezeichnet haben. Schembri gilt als enger Vertrauter und Freund des Premiers. Auch deshalb forderten seine Anwälte in ihrem Antrag auf Begnadigung ihres Mandanten, der Premier sollte an der Entscheidung über das Gnadengesuch nicht beteiligt werden, da er "zu den Personen zählen könnte, die vielleicht ein Interesse daran haben, dass so eine Begnadigung nicht gewährt wird".

Rücktrittsforderungen gegen Muscat

Tatsächlich hatte Muscat mitgeteilt, er habe die Entscheidung über Fenechs Antrag auf Immunität aus Befangenheit nicht allein treffen können und deshalb sein Kabinett einberufen. Nach stundenlangen Beratungen habe man sich dann gegen eine Begnadigung – und damit gegen eine umfassende Aussage des Geschäftsmanns – entschieden.

Aus der Opposition werden inzwischen Rufe nach Muscats Rücktritt laut. Der Mordfall hat zudem Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit auf der Mittelmeerinsel geschürt. So hat das EU-Parlament eine Delegation in das kleinste EU-Land entsandt, die die Entwicklung untersuchen soll.