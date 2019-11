Der Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia soll Berichten zufolge in Auftrag geschehen worden sein. Demnach soll eine Person aus Regierungskreisen die drei Verdächtigten beauftragt haben. Zuvor hatte es mehrere Rücktritte von Politikern und Festnahmen in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegeben.

Zu Beginn der Woche waren Keith Schembri, der Stabschef des maltesischen Premierministers Joseph Muscat, und Tourismusminister Konrad Mizzi zurückgetreten. Auch Wirtschaftsminister Chris Cardona ließ mitteilen, dass er sein Amt ruhen lässt. Alle drei haben bisher bestritten, in den Fall verwickelt gewesen zu sein.

Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 auf Malta durch eine Autobombe getötet worden. Die damals 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsleuten auf Malta recherchiert. Vincent Muscat, der nicht mit dem Premierminister verwandt ist, und seine beiden mutmaßlichen Komplizen, die Brüder Alfred und George Degiorgio, wurden festgenommen und angeklagt.



Hinweise auf Auftragsmord

Im April 2018 sagte Muscat laut Nachrichtenagentur Reuters in Hoffnung auf eine Begnadigung schließlich aus, dass die Täter 150.000 Euro für den Mord an Caruana Galizia erhalten hätten, 30.000 Euro seien im Voraus geliefert worden. Die maltesische Zeitung Malta Today berichtet hingegen von einer Summe in Höhe von 450.000 Euro.



Die maltesischen Sicherheitsdienste hatten dem Bericht zufolge über ein Jahr lang die Telefongespräche zwischen dem Geschäftsmann Yorgen Fenech und dem Taxifahrer Melvin Theuma abgehört. Muscat hatte Theuma als den Mittelsmann, der den Mord an Daphne veranlasste, genannt. Die Aufzeichnungen enthüllen angeblich, dass Fenech die drei Verdächtigen durch Theuma mit 450.000 Euro bezahlt hatte.

Regierungsmitarbeiter beschuldigt

Fenech selbst beschuldigt jedoch den Stabschef des maltesischen Premierministers, Keith Schembri, die Ermordung der Journalistin Caruana Galizia beauftragt zu haben. Über seine Firma 17 Black soll Fenech geplant haben, Geld an Schembri und den Tourismusminister Konrad Mizzi zu transferieren, mutmaßlich, weil er sich Vorteile bei der Vergabe öffentlicher Aufträge versprach. Sowohl Fenech als auch Schembri werden derzeit als Verdächtige bei der Ermordung von Caruana Galizia behandelt.

Angesichts der mutmaßlichen Verwicklungen der maltesischen Politik in den Mord schickt das Europaparlament eine Beobachtungsgruppe nach Malta. Absicht der Reise sei es nicht, sich in nationale Angelegenheiten einzumischen, sagte die Vorsitzende der Gruppe, die Niederländerin Sophie in't Veld. Der Druck auf Malta müsse jedoch aufrechterhalten werden, damit die Wahrheit ans Licht komme, sagte die Abgeordnete.