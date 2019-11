Nach öffentlichem Druck hat der Onlinebezahldienst Paypal nach Informationen von ZEIT ONLINE Überweisungen an das rechtsextreme Bündnis Pro Chemnitz eingestellt. Wer die Spendenseite der Gruppe aufruft, erhält derzeit nur noch eine Fehlermeldung: "Der Empfänger ist gerade nicht in der Lage, Geld zu erhalten." Paypal selbst äußerte sich, wie auch schon bei vergangenen Kontosperrungen, nicht zu dem Schritt.

Zuvor hatte das kapitalismuskritische Netzwerk "Sum of Us" eine an Paypal gerichtete Unterschriftenaktion gestartet. Mehr als 100.000 Menschen haben unter dem Motto "Keine Zusammenarbeit mit Neonazis" unterzeichnet.

Paypal hat sich in seinen Richtlinien zwar dazu verpflichtet, nicht mit Personen, Unternehmen oder Gruppen zu arbeiten, die "Hass, Gewalt, rassistische oder anders motivierte Intoleranz, die andere diskriminiert" fördern. Dennoch finanzieren sich rechte Organisationen immer wieder ungestört über den Bezahldienst.



Erst auf öffentlichen Druck scheint der Dienst zu reagieren: 2017 hatte "Sum Of Us" eine ähnliche Kampagne gegen die Identitären gestartet, die mit einem eigenen Boot Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer behindern wollten. Mit Erfolg: Das Konto wurde kurze Zeit später gesperrt. 2018 sperrte Paypal nach einer Unterschriftenkampagne auch das Konto von Tommy Robinson, der in Großbritannien die rechtsextreme English Defence League gegründet hatte.

Pro Chemnitz wird seit Ende 2018 vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet. Nach dessen Einschätzung ist das Bündnis "tief in der rechtsextremistischen Szene verwurzelt". Bundesweit wurde Pro Chemnitz nach gewalttätigen Ausschreitungen Ende August 2018 bekannt. Das Bündnis hatte in Chemnitz zu "Trauermärschen" aufgerufen, nachdem ein Asylbewerber einen 35-Jährigen erstochen hatte. Tausende Neonazis reisten dafür an, zeigten den Hitlergruß, brüllten "Ausländer raus". Es kam zu tumultartigen Szenen, einige Demonstranten griffen Polizisten und Gegendemonstranten an, Videoaufnahmen zeigen rassistische Hetzjagden.

Bei der Kommunalwahl im Mai wurde Pro Chemnitz mit knapp acht Prozent in den Stadtrat gewählt und hat dort fünf Sitze.