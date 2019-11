Bei der Explosion einer Autobombe im nordsyrischen Tall Abjad sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Mehr als 30 wurden verletzt, teilte die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu mit. Unter den Toten und Verletzten sind laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte pro-türkische Kämpfer und Zivilisten. Die meisten der Verletzten seien in türkische Krankenhäuser gebracht worden, weil sie in der Stadt nicht behandelt werden könnten.

Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, dass sich die Explosion auf einem Marktplatz ereignete. Verantwortlich sei die Kurdenmiliz YPG. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in Orten in der Umgebung gegeben. Tall Abjad liegt an der Grenze zur Türkei in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei im Norden Syriens errichtet hat.

Anfang Oktober war das türkische Militär mit verbündeten Rebellen in Nordsyrien einmarschiert, um die YPG aus den Gebieten zu verdrängen. Die türkische Regierung betrachtet die YPG als Terrororganisation. Vor der Offensive hatten die bislang mit den Kurden verbündeten US-Truppen mit ihrem Abzug aus dem Gebiet begonnen.

Zuletzt hatten sich die kurdischen Milizen unter einer Waffenruhe der türkischen Regierung aus dem Gebieten zurückziehen sollen. Nach dem Abzug hatten die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung gemeinsame Patrouillen in der sogenannten Sicherheitszone aufgenommen. Die Türkei will dort syrische Flüchtlinge ansiedeln.