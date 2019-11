Die britische Presse ist sich in der Bewertung wichtiger nationaler Ereignisse selten einig. Am Sonntag aber hätten die Schlagzeilen auch nur von einem einzigen Kommentator stammen können. "Verheerend", "katastrophal", "ein Desaster" lauteten die Schlagzeilen. Dazu reihenweise Tweets, die sich etwa beim Königshausexperten Charlie Proctor so lasen: "Ich habe eine Zugkatastrophe erwartet", twitterte der Königshausexperte. "Das war ein Flugzeug, das in einen Öltanker stürzt, einen Tsunami und ein Übel im Ausmaß einer Atomexplosion auslöst."

Was for gods sake war passiert? Nun, Prinz Andrew, drittes Kind der Queen, Platz acht der Thronfolge und seit 1986 der Duke of York, hat der BBC ein Interview gegeben – 60 Minuten lang und mit nur einem einzigen Thema: dem Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Millionär Jeffrey Epstein, mit dem der Prinz befreundet war – und auch blieb, als Epstein 2008 als Sexualstraftäter verurteilt worden war. Laut Aussagen eines der Opfer soll Andrew selbst Sex mit Minderjährigen gehabt haben. Der Royal wies dies strikt zurück – so auch im Interview mit der BBC-Reporterin Emily Maitlis tun.

"Wie man alles so richtig falsch macht"

Doch nicht nur Guardian-Kolumnist und PR-Experte Mark Borkowski, der verschiedene Prominente und Unternehmen berät, sah einen "Mann im Treibsand", dem niemand helfe. Er selbst habe "niemals so etwas Verheerendes gesehen", twitterte er. Das Interview von BBC Newsnight sei ein Lehrstück für Studenten der Öffentlichkeitsarbeit, in dem man sehen könne, "wie man alles so richtig falsch macht". Mark Stephens, der für seine PR-Arbeit von vielen Prominenten engagiert wird, meinte im Guardian, der Prinz habe nicht so ausgesehen, als sei er sich dem Ernst der Lage bewusst. Man sollte so ein Interview nur machen, wenn man auf jede Frage auch wirklich eine Antwort habe.

Genau dies hatte der Prinz offensichtlich nicht. Vielmehr rang er mit Worten, wand sich auf seinem Stuhl, seufzte, stöhnte auf, verhedderte sich in Widersprüche und gerierte sich immer wieder als wohlerzogenes Mitglied des Königshauses, das beispielsweise die Einladung seines verurteilten Freundes natürlich nicht ausschlagen konnte, gleich mehrere Tage in dessen Haus zu verbringen. Emily Maitlis blickte ungläubig, hatte ihr der Prinz doch gerade erst erzählt, er sei damals nur nach New York gereist, um Epstein die Freundschaft zu kündigen.

Vollends bizarr wurde es, als Maitlis ihren Interviewgast mit den durchaus detailreichen Aussagen und Beteuerungen von Virginia Guiffre konfrontierte, die vor Gericht ausgesagt hatte, gleich drei Mal zum Sex mit dem Königlichen gezwungen worden zu sein – unter anderem auf Epsteins Privatinsel in der Karibik, erstmals aber in London. Der Prinz habe mit ihr zu Abend gegessen, dann im Tramp-Nachtclub mit ihr getanzt und schließlich mit ihr, der 17-Jährigen, geschlafen.



"So habe ich mich sicherlich nicht angezogen"

"Ich habe keinerlei Erinnerung daran, diese Dame jemals getroffen zu haben", sagte Prinz Andrew nun in der BBC. "Ich habe immer wieder und häufig gesagt, dass wir niemals irgendeinen sexuellen Kontakt hatten." Er könne "absolut kategorisch sagen, dass es nie passiert ist". Die Vorwürfe der Frau seien "überraschend, schockierend und ein Ablenkungsmanöver".

Den Details seiner Anklägerin wollte der Duke of York mit eigenen Beteuerungen entkräften. So soll er laut Guiffres Beschreibungen beim Tanzen stark geschwitzt haben. Das sei aber unmöglich, sagte der Prinz. Damals habe er an den Folgen seines Einsatzes im Falklandkrieg gelitten, kurzum: er habe damals einfach nicht geschwitzt. Das ließ die britische Presse am Tag danach nicht so stehen lassen und veröffentlichte Fotos des Prinzen aus jener Zeit, auf denen man ihn während oder nach Besuchen von Nachtclubs sieht, offenbar schwitzend.

Maitlis erinnerte ihn auch an das inzwischen weit verbreitete Foto, das ihn zeigt, wie er den Arm um die damals 17-jährige Virginia Roberts legt, im Hintergrund Epsteins Freundin und mutmaßliche Komplizin Ghislaine Maxwell. Für Andrew ist das kein Beweis für irgendwas. Es sei "die Fotografie einer Fotografie einer Fotografie", er glaube nicht, dass dass "das Foto in der Weise aufgenommen wurde, die da angedeutet wird". Er sei einfach nicht der Mann, der in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten austausche oder anderen Menschen den Arm um die Taille legt. Auch diese Aussage konterte die Yellow Press mit den alten Fotos von Prinz Andrew – und auf denen er seine Scheu vor öffentlicher Körperlichkeit zumindest gut verbarg.

Auch habe er sich bei solchen Einladungen niemals ohne Anzug oder Krawatte gezeigt, sagte Andrew. Wenn er in London ausgegangen sei, dann natürlich immer korrekt gekleidet. Auch hier zeigen die Fotos seines früheren Nachtlebens das Gegenteil. Und schließlich sagte der Prinz der BBC, dass er an dem Abend das Haus gar nicht verlassen habe. Nein, er sei zu Hause gewesen und hätte seine Kinder gehütet. Daran könne er sich aus deshalb so gut erinnern, weil er zuvor etwas getan habe, was wirklich sehr unüblich für ihn gewesen sei: er habe dem Pizza Express in Woking aufgesucht. Gegen 16 oder 17 Uhr habe er seine Tochter Beatrice dort zu einer Party gebracht – "verrückt, dass ich mich so gut daran erinnern kann".

Große Sorge im Palast

Wirklich verrückt, dachte sich wohl auch Jason Stein, als er vor einigen Wochen von den Plänen des Prinzen für ein solches Interview hörte. Stein stand zu der Zeit als PR-Berater in den Diensten des Royals und soll diesen laut Medienberichten eindringlich davon abgeraten haben. Er fand kein Gehör und, so zitieren Zeitungen zumindest "gut unterrichtete Kreise, trat von seinem Posten zurück.

Aus dem Palast hört man zu all dem bislang offiziell nichts. Die Deutsche Presse-Agentur bekam immerhin die Bestätigung, dass die Queen von dem Interview ihres zweitältesten Sohnes gewusst hatte. "Im Palast herrscht große Sorge", zitierte die Sunday Times eine Quelle aus dem Königshaus. Der Daily Telegraph schrieb, die Queen habe das Interview nicht gebilligt.



Die Einzige, die Andrew – wie schon früher – beisprang, war seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson. "Andrew ist ein wahrer und echter Gentleman", twitterte die Herzogin von York nach der Veröffentlichung eines Interviewauszugs am Freitagabend. Er sei nicht nur pflichtbewusst, sondern immer auch freundlich und gutherzig. Und Andrew selbst? Kurz nach der Aufzeichnung, so berichtete es der Guardian, sei der Prinz sehr freundlich gewesen. "Das ist doch gut gelaufen, nicht wahr?", habe er in die Runde gefragt.