Kein Zweifel, Prostitution ist in der Regel ein grausames und menschenverachtendes Geschäft. Wie aber soll der Staat mit Sexarbeit umgehen, die es seit Menschengedenken gibt und die man nicht aus der Welt zu kriegen scheint? Wie lassen sich Sexarbeiterinnen am besten schützen – indem man Prostitution erlaubt oder verbietet?

Seit Langem schon wird darüber gestritten, aber eine einvernehmliche Lösung wird und kann es wohl nicht geben. Zu verhärtet sind die Fronten, zu unversöhnlich die Positionen, zu unterschiedlich und diffus die kriminologischen, soziologischen und psychologischen Erkenntnisse.

Die einen sprechen von der Freiheit der Berufswahl und plädieren für die vollständige Legalisierung. Sie behaupten, so würden Sexarbeiterinnen am ehesten vor Gewalt, Ausbeutung und Stigmatisierung bewahrt.

Die anderen sagen, Sexarbeit sei fast immer Folge persönlicher und wirtschaftlicher Zwangslagen. Sie wollen Prostitution darum verbieten und werben dafür, nicht Sexarbeiterinnen zu kriminalisieren, sondern deren Kunden zu bestrafen.

Fundamentales Versagen

Doch diese Kolumne dreht sich nicht um den Grundsatzstreit, sondern um unerfreuliche Nebenerscheinungen eines zum Beispiel in Berlin erlaubten Sexgeschäfts. In dieser Kolumne geht es um den Straßenstrich im Zentrum der Hauptstadt, um betroffene Anwohner – und um ein fundamentales Versagen der Politik.

In Deutschland ist Prostitution grundsätzlich erlaubt. Doch ob, wo, in welcher Art und Weise und in welchem Ausmaß sie stattfindet, darf jedes Bundesland für sich regeln. Fast alle deutschen Städte haben sogenannte Sperrbezirke eingerichtet. Das sind räumlich festgelegte Viertel, in denen käuflicher Sex verboten ist. Offener Straßenstrich ist meist überall untersagt – in der Regel aus Gründen des Jugendschutzes und, wie es so schön heißt, wegen der Wahrung des "öffentlichen Anstands".

Nicht aber in Berlin, da dürfen derartige Sexgeschäfte fast an jedem Ort stattfinden. Sperrbezirke kennt man hier nicht – und die politische Mehrheit in den Rathäusern will sie offenbar auch nicht einführen.

Selbst der Straßenstrich gehört in manchen Wohngegenden zum Stadtbild, zum Beispiel bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts im Bezirk Mitte – genauer gesagt: im Bezirk Tiergarten-Mitte an der Grenze zum Nachbarbezirk Schöneberg zwischen Potsdamer Straße, Bülowstraße, Kurfürstenstraße und Genthiner Straße. Der Autor dieser Zeilen – das gehört zur Ehrlichkeit und muss darum erwähnt werden – lebt seit 2016 inmitten dieses Viertels und kennt die Verhältnisse aus eigener Anschauung.



Die Gegend ist hip geworden

In den Jahren der Teilung lag dieses Quartier an der Mauer und wurde darum baulich wie sozial vernachlässigt. Seit der Wiedervereinigung aber liegt es wie ehedem im Herzen der Hauptstadt und erblüht aufs Neue. Jeder Quadratmeter Brachland wird bebaut, oft zu horrenden Preisen. Der Bezirk ist hip geworden, neue Parks wurden angelegt, Sternerestaurants, Start-ups und Designerläden lassen sich nieder, Sony errichtet hier seine neue Deutschlandzentrale.

Die Gegend wandelt sich rasant, doch der Straßenstrich, wenngleich er auch ein wenig zurückgegangen ist, hält sich hartnäckig. Die Folge: Wo im schnellen Tempo neue Wohnhäuser, Geschäfte, Kindergärten und Spielplätze entstehen, bleiben den weiblichen und männlichen Straßenprostituierten und ihren Kundinnen für das Sexgeschäft immer weniger halbwegs verborgene, diskrete Freiflächen zur Verfügung. Es kommt darum immer öfter zu Konflikten zwischen Bewohnern und dem offenen Sexgewerbe.

Wie reagiert die Berliner Politik darauf? Gar nicht oder zu wenig.

Der Bezirksbürgermeister von Tiergarten-Mitte gehört zur Partei der Grünen, die in Berlin traditionsgemäß linker eingestellt ist als in vielen anderen Bundesländern. Stephan von Dassel jedoch stellt sich keineswegs taub gegenüber den Beschwerden der Anwohner. Ginge es allein nach ihm, würde er den Straßenstrich gern weiter zurückdrängen, vielleicht sogar die Möglichkeit eines Sperrbezirks in Erwägung ziehen. Doch seine Partei, die im Nachbarbezirk Schöneberg regierende SPD und der gesamte Berliner Senat ziehen da gegenwärtig nicht mit und verweigern ein Sperrbezirksgesetz.

Viele Grüne, Sozialdemokraten und Linke denken in erster Linie an die Sicherheit der Sexarbeiter. Sie sagen, dass die Prostituierten im Zentrum der Stadt, inmitten bewohnter Straßen, besser vor Gewalt geschützt seien als irgendwo allein am Rand.

Das Argument lässt sich durchaus nachvollziehen. Und natürlich sind viele Prostituierte Opfer. Allerdings gerät bei dieser alleinigen Betrachtungsweise das Wohl der Anwohner aus dem Blick. Auch sie haben berechtigte Interessen. Und sie sind Wählerinnen und darum für die Politik und die politische Zukunft der Stadt nicht ganz unwichtig.