Angesichts der Proteste gegen die Benzinpreiserhöhung im Iran hat Innenminister Abdolresa Rahmani Fasli die Demonstrierenden vor einem Einschreiten der Sicherheitskräfte gewarnt, falls öffentliches Eigentum zerstört werde. "Die Sicherheitskräfte haben bisher Zurückhaltung bewiesen und die Proteste geduldet", sagte Fasli dem staatlichen Fernsehen.



Sollten die Angriffe auf staatliches und persönliches Eigentum jedoch anhalten, würden die Sicherheitskräfte ihre Pflicht erfüllen und wieder für Ruhe sorgen. Die Regierung in Teheran hatte den Benzinpreis am Freitag um die Hälfte erhöht und den Treibstoff rationiert.



In Dutzenden Städten im Iran kam es daraufhin zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften. In Sirdschan in der Provinz Kerman wurden nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Isna bereits am Freitag ein Mensch getötet und mehrere verletzt.



Iranische Regierung blockiert das Internet

Der Zugang zum Internet war seit Samstagnachmittag stark eingeschränkt. Die Nichtregierungsorganisation Netblocks, die Blockaden des Internets registriert, teilte mit, die landesweite Internetnutzung sei binnen etwa einer Stunde auf nur noch sieben Prozent der normalen Nutzung gefallen.

Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur bestätigte den Ausfall des Internets. Ein offizielle Mitteilung der Regierung gab es nicht. Regierungen meist autoritär regierter Länder haben bereits wiederholt das Internet teilweise oder ganz abgeschaltet, damit sich Demonstrierende bei Unruhen nicht absprechen und Bilder von Ausschreitungen und Polizeigewalt nicht verbreitet werden können.