An einer Schule im US-Bundesstaat Kalifornien sind durch Schüsse ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Highschool in der Stadt Santa Clarita nördlich von Los Angeles gebe es mehrere Verletzte, teilten die Behörden auf Twitter mit. Wenig später teilte ein behandelndes Krankenhaus mit, ein weibliches Opfer sei gestorben. Zwei weitere männliche Patienten schwebten in Lebensgefahr. Die örtliche Feuerwehr teilte mit, insgesamt seien sechs Patienten in Krankenhäuser gebracht worden. Der mutmaßliche Schütze, eine Schüler, wurde festgenommen und werde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, twitterte der Bezirkssheriff von Los Angeles, Alex Villanueva.



Zuvor hatte die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Anwohner in der Umgebung der Saugus High School waren aufgerufen worden, ihre Türen abzuschließen und in ihren Häusern zu bleiben. Vorübergehend waren als Vorsichtsmaßnahme andere Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden. Weitere Einzelheiten zum Täter oder zu dessen Motiv waren zunächst nicht bekannt.

Das Schulgelände wurde laut Polizeisprecher Bob Boese systematisch durchsucht. Dabei sei auch eine Waffe gefunden worden, sagte er dem Lokalsender von NBC.



Mindestens drei Rettungswagen und Dutzende Streifenwagen standen vor der Schule, die gegenüber von einem Wohngebiet liegt. Auch Beamte der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF) waren im Einsatz. Santa Clarita liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Los Angeles.

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Schulen, Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für striktere Waffengesetze blieben bislang erfolglos, weil die Republikaner von US-Präsident Donald Trump dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA wehrt sich zudem gegen jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch Trump ist gegen eine Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz, das in der US-Verfassung verankert ist.