Das schwere Hochwasser in Venedig nimmt kein Ende. Bürgermeister Luigi Brugnaro schätzt die Schäden inzwischen auf etwa eine Milliarde Euro und bittet um Spenden aus dem Ausland: Venedig gehöre zum "Erbe der ganzen Welt" und werde mit Hilfe der Spenderinnen und Spender "neu erstrahlen", sagte Brugnaro. Er ließ den Markusplatz aus Sicherheitsgründen erneut absperren. Es war die dritte Flutwelle binnen einer Woche, die die Lagunenstadt traf.

Unterdessen tobten in fast ganz Italien Unwetter mit Sturm und heftigen Niederschlägen. In Südtirol herrschte Schneechaos, eine Lawine traf ein Dorf. In der Toskana warnten die Behörden unterdessen vor einer Flutwelle des Arno, die in den historischen Städten Florenz und Pisa Schäden verursachen könnte.