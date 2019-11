Inhalt Seite 1 — Höchste Warnstufe vor dritter Flutwelle in Venedig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Venedig droht die dritte Flutwelle innerhalb von einer Woche. Für Sonntag rief das Gezeitenbüro der Kommune die höchste Warnstufe aus. Das Wasser werde nach Einschätzung des Centro Previsioni e Segnalazioni Maree bis zu Mittag auf einen Stand von 1,55 bis 1,6 Metern steigen. Das würde bedeuten, dass die historische Lagunenstadt mit ihren zum Unesco-Weltkuturerbe zählenden historischen Bauten zu großen Teilen unter Wasser stünde. Städtische Museen sollten am Sonntag geschlossen bleiben. Auch für den Beginn der kommenden Woche ist noch kein Ende des Hochwassers in Sicht.

1/13 Auf dem Markusplatz, wo sonst Taubenschwärme landen, steht das Wasser. Touristen waten hindurch, vorbei an der berühmten Bronzestatue des geflügelten Löwen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 2/13 Wasser bis zu den Knien und die Kamera im Anschlag: Viele Menschen fotografieren die Wassermassen. Zuletzt gab es vor mehr als 50 Jahren eine solche Flut in Venedig. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 3/13 Starker Regen und Wind trugen zu der Überschwemmung bei. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro macht auch den Klimawandel verantwortlich. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 4/13 Sechs nasse Füße beim Gassigehen: Trotz der Überschwemmung dreht diese Frau eine Runde mit ihrem Hund. Über Nacht stieg das Wasser in den Straßen der Stadt, zeitweilig bis auf 1,83 Meter. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 5/13 Oben Schirm, unten Steg: Die Menschen in Venedig müssen sich derzeit in beide Richtungen gegen die Nässe schützen. © Manuel Silvestri/​Reuters 6/13 Eine Frau watet über den überfluteten Markusplatz. Venedigs Bürgermeister fürchtet, dass viele Menschen aus der Stadt wegziehen werden, weil die Lebensumstände immer schwieriger werden. © Luca Bruno/​AP/​dpa 7/13 Dutzende von Schiffen wurden duch das Hochwasser beschädigt, Gondeln und Boote trieben herrenlos durch Kanäle. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 8/13 Touristen besuchen Venedig das ganze Jahr lang. Die wenigsten hatten wohl erwartet, dass sie ihr Hotel über eine improvisierte Brücke würden verlassen müssen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 9/13 Die überflutete Terrasse eines venezianischen Cafés im Blick von drei Frauen © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 10/13 Die Rialtobrücke steht in diesen Tagen mit beiden Enden im Wasser. Ein beliebtes Fotomotiv bei Besuchern der Stadt ist sie trotz des Hochwassers. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 11/13 Um dem "Alta Acqua" auszuweichen, ist diese Frau auf einen Gitterzaun geklettert. Auch andere Teile Süditaliens sind von den schweren Regenfällen betroffen. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 12/13 Im Luxushotel Gritti Palace steht das Wasser wadenhoch. Mitarbeiter haben versucht, zumindest einige der Möbel so zu stapeln, dass sie trocken bleiben. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images 13/13 Ein Porträt von Venedigs früherem Dogen Andrea Gritti hängt in einem überfluteten Raum des Hotels. Das Hochwasser soll in der Stadt Schäden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar verursacht haben. © Marco Bertorello/​AFP/​Getty Images

"Es wird auch morgen ein harter Tag sein", sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro mit Blick auf den Sonntag. "Aber der Wind wird schwächer, deshalb sollte die Lage überschaubarer sein." Am Dienstag vergangener Woche hatte die höchste Flut seit mehr als 50 Jahren riesige Schäden in der Unesco-Welterbestadt angerichtet. Starke Sciroccowinde mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde über der Adria hatten den Meeresspiegel in der Lagune zusätzlich zum üblichen Tidenhub ansteigen lassen. Das Wasser war auf bis zu 187 Zentimeter über Normal-Null gestiegen. Nur einmal seit Beginn der Aufzeichnungen hatte es ein schwereres Hochwasser in Venedig gegeben: 1966 lag der Pegel bei 1,94 Metern. Auch am Freitag standen Teile der Altstadt erneut unter Wasser.



Acqua alta – jeden Winter gibt es Hochwasser in Venedig

Dass es im Winter bei Vollmond in Venedig zu Hochwassern kommt, ist im Laufe der Gezeiten normal. Jedes Jahr Mitte November erreicht die Acqua-alta-Saison ihren Höhepunkt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in der Zunahme besonders starker saisonaler Hochwasser aber auch eine Folge des globalen Klimawandels. Der Bürgermeister von Venedig kündigte anlässlich der aktuellen Lage an, ein internationales Zentrum für Klimawandelstudien in Venedig einrichten zu wollen, das sich auch mit der Wasserverschmutzung beschäftigen solle. "Ich will einen großen Appell an die Wissenschaftler richten: Kommt hierher."