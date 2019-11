Er ist erst 21 Jahre alt, aber der meistgelesene Blogger von Belarus: Stepan Putilo, Pseudonym "Nexta". Am 8. November rief er in sozialen Medien zu einer Protestaktion im Minsker Stadtzentrum auf. Es kamen, unterschiedlichen Schätzungen zufolge, zwischen 550 und 1.000 Menschen – bemerkenswert für das autoritär regierte Land, in dem Proteste meist brutal unterdrückt werden. Im Interview spricht er über seine Aktion, die Parlamentswahlen am Sonntag und die Freiheit des Internets in Belarus.



ZEIT ONLINE: Herr Putilo, Ihr Protestaufruf hat viel Aufsehen erregt. Was wollen Sie erreichen?



Stepan Putilo: Es ist nicht ganz richtig, die Aktion als Protest zu bezeichnen. Ich habe einfach vorgeschlagen, sich auch einmal außerhalb des Internets zu treffen, um meinen Film Die Straftaten Lukaschenkos zu diskutieren ...



ZEIT ONLINE: ... eine kritische Doku über den Werdegang des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, die bisher auf Youtube 1,7 Millionen Mal geklickt wurde.



Nexta im Videointerview © Simone Brunner

Putilo: Meine Abonnenten haben selbst angeregt, die Dinge auch außerhalb des Internets zu besprechen. Das war so etwas wie ein Offline-Treffen meiner Follower. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele auftauchen. Zugleich hat es aber auch viele Provokationen der Geheimdienste gegeben, sie haben versucht, Angst zu schüren und einzuschüchtern. Das Equipment, mit dem ein Video auf das Minsker Rathaus projiziert werden sollte, wurde konfisziert, ein Aktivist wurde festgenommen.



ZEIT ONLINE: Sie selbst konnten nicht an der Aktion teilnehmen, weil Sie derzeit in Polen leben. Bei der Aktion in Minsk wurde eine Pappfigur von Ihnen aufgestellt.

Putilo: Ich lebe seit 2018 ständig in Warschau, nachdem es bei mir zu Hause eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Mir wurde vorgeworfen, in einem Clip den Präsidenten beleidigt zu haben. Seither bin ich nicht mehr in Belarus gewesen. Dafür werde ich auch kritisiert. Aber ich glaube, dass mich die Behörden gleich am Grenzübergang festnehmen würden. Von hier aus kann ich mehr bewirken als hinter Gittern.



ZEIT ONLINE: Auch der von Ihnen angesprochene Film, der den Anstoß zur Protestaktion gegeben hat, setzt sich kritisch mit dem Präsidenten auseinander. Darin berichten Sie sogar von einer angeblichen psychiatrischen Erkrankung Lukaschenkos. Was war Ihre Intention?



Putilo: Ich habe immer wieder Videoclips über die Zustände in unserem Land gemacht. Diesmal wollte ich die Infos über Lukaschenko in einem Video bündeln. Viele Menschen in Belarus haben keine Ahnung davon, was in ihrem Land vor sich geht. Eigentlich wollte ich den Film bis zum Geburtstag Lukaschenkos fertigstellen, am 31. August. Jetzt hat es zumindest noch vor den Parlamentswahlen am 17. November geklappt.



Im Grunde hat das Parlament bei uns überhaupt nichts zu sagen. Wie hat es Lukaschenko selbst ausgedrückt: Jede Wahl ist eine Prüfung für die Macht, auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2020. Und wer weiß, vielleicht war das jetzt auch für mich die Prüfung für eine noch größere Aktion. (lacht)



ZEIT ONLINE: Die Leute, die sich vergangene Woche versammelt haben, waren auffällig jung. Was vereint sie?



Putilo: Die meisten meiner Abonnenten sind junge Leute, nicht älter als 30 oder 35 Jahre. Es sind Leute, die wie ich eigentlich immer unter Lukaschenko gelebt haben und nicht einverstanden damit sind, wie die Dinge laufen.



ZEIT ONLINE: Kritik am Staat wird in Belarus üblicherweise hart bestraft. Haben die Jungen weniger Angst, auf die Straße zu gehen?



Putilo: Das denke ich nicht. Die Angst der letzten 25 Jahre verfliegt nicht so einfach an einem Tag. Aber gerade deswegen brauchen wir solche Aktionen: damit die Leute keine Angst mehr haben, ihre Meinung zu äußern. In einem zivilisierten Land sollte das doch möglich sein. Die Angst vor der Staatsmacht ist aber immer auch die Angst vor dem Unbekannten. Das eine Mal können die Proteste friedlich stattfinden, das andere Mal werden sie brutal niedergeschlagen.