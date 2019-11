Die Waldbrände in Australien wirken sich insbesondere auf Sydney, die größte Stadt des Landes, aus. Am Donnerstag war sie in dichte Rauchwolken gehüllt. Die Gesundheitsbehörde wies Kinder an, möglichst in geschlossenen Räumen zu bleiben. Wegen der großen Trockenheit sollen die Stadtbewohner Wasser sparen. Die Wasserversorgung ist dort zu 85 Prozent von Regenwasser abhängig. Doch dem Wetterbericht zufolge bleibt es weiterhin trocken.



Eine Entspannung ist auch in anderen Regionen nicht in Sicht, ein Rückgang der Brandherde ist nicht zu erwarten. Angesichts von Temperaturen von teils mehr als 40 Grad und starken Winden warnen die Behörden im Osten und Süden des Landes sogar vor neuen Bränden.



In Australien haben Hunderte Buschfeuer in den vergangenen Wochen weite Landstriche erfasst und verwüstet. Mindestens sechs Menschen starben bisher in den Flammen. Etwa 600 Häuser wurden zerstört. Allein im Bundesstaat New South Wales, zu dem Sydney gehört, lodern mehr als 50 Brände. Die Feuerwehr war mit mehr als 1.000 Menschen im Einsatz. Inzwischen reichen die Flammen bis auf 100 Kilometer an Sydney heran. Dort klagen viele Bewohner über schlechte Luft und Atemnot.



1/13 Ein Mann und eine Frau in der Nähe von Taree in New South Wales: Sie bereiten ihren Pick-up vor, um sich vor den Bränden in Sicherheit zu bringen. © Darren Pateman/​AAP Images/​AP/​dpa 2/13 Flammen überall: Ein Feuerwehrmann versucht, den Waldbrand zu löschen. © Darren Pateman/​AAP Images/​Reuters 3/13 Auf einem Satellitenfoto der Nasa ist zu sehen, wie das heiße, trockene Wetter das Buschfeuer im östlichen Teil von New South Wales in Australien vorantreibt. © NASA/​AP/​dpa 4/13 Ein weißer Pick-up fährt eine Landstraße entlang, während im Hintergrund riesige Rauchwolken aufsteigen. © Peter Parks/​AFP/​Getty Images 5/13 Sharnie Moren und ihre 18 Monate alte Tochter Charlotte beobachten die Brandentwicklung des Buschfeuers bei Nana Glen, nahe Coffs Harbour. Der Himmel über ihnen ist von Rauchwolken verdunkelt. © Dan Peled/​AAP/​dpa 6/13 Ein Flugzeug wirft Feuerschutzmittel über dem außer Kontrolle geratenen Buschfeuer ab. Die Regierung rief am Montag den Notstand aus und warnte vor einer "Katastrophe". © Peter Parks/​AFP/​Getty Images 7/13 Eine ältere Anwohnerin läuft eine Straße in South Turramurra entlang. Die Häuser und Straßen sind rot gefärbt von dem Feuerschutzmittel, das ein Flugzeug der Feuerwehr über die Region geworfen hat. Sechs Menschen sind bei den Buschfeuern gestorben, rund 200 Häuser wurden zerstört. © Sam Mooy/​Getty Images 8/13 Die zwei Feuerwehrmänner Bob (links) und Greg Kneipp (rechts) freuen sich darüber, dass sie ein Grundstücksbrand eindämmen konnten. Mehr als 1.000 Menschen der freiwilligen Feuerwehr sind im Kampf gegen die Buschfeuer im Einsatz. Noch immer werden 87 Feuer im Staat New South Wales gezählt, 16 gelten als außer Kontrolle. © Dan Peled/​AAP Images/​dpa 9/13 Verbrannte Fahrzeuge © Darren Pateman/​AAP Images/​Reuters 10/13 Durch die Hitze geschmolzenes Aluminium: Thomas Eveans mit metallischen Überresten aus einem Fahrzeug © Dan Peled/​AAP Images/​Reuters 11/13 Anwohner beobachten die Löscharbeiten der Feuerwehr nahe der Kleinstadt Nana Glen, nördlich von Sydney. © Wiliam West/​AFP/​Getty Images 12/13 Mit allen Mitteln versuchen Anwohner, das Feuer einzudämmen. © Darren Pateman/​AAP Images/​Reuters 13/13 Durch Buschfeuer entstandener Rauch über Sydney © Steven Saphore/​AAP Images/​dpa

Weil die Wasservorräte in den Speicherbecken einen kritischen Punkt erreicht haben, darf bei Autowäsche und Gartenpflege bald kein Wasser aus Schläuchen mehr verwendet werden, sondern nur noch aus Eimern. Wer dagegen verstößt, riskiert eine hohe Geldstrafe.

Flammen färben Himmel rot und orange

Im Nachbarstaat Victoria färbte sich der Himmel mancherorts durch die Flammen rot und orange. Im Bundesstaat Queensland waren 67 Feuer außer Kontrolle, auf einer Länge von 100 Kilometern. In der Nähe von Adelaide im Süden mussten Bewohner auf Weisung der Behörden ihre bedrohten Häuser verlassen. Tausende Haushalte waren ohne Strom.

Auf der Südhälfte der Erdkugel beginnt gerade der Sommer. Normalerweise beginnt die Zeit der Buschbrände in Australien erst im Dezember. In diesem Jahr erreichten jedoch die Temperaturen schon im australischen Frühling Rekordwerte zwischen 35 und 40 Grad Celsius. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel das Problem verstärkt. Durch die seit 18 Monaten währende Dürre sind weite Landstriche knochentrocken und zusätzlich brandanfällig.



Premierminister Scott Morrison sagte dem Sender ABC unterdessen, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang von Klimawandel und den Waldbränden gäbe. Die Experten des staatlichen Wetteramtes sehen den Klimawandel jedoch als Ursache für extreme Hitzewellen und schwere Naturkatastrophen wie Dürren.