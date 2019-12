Bei Lawinenabgängen in den italienischen und schweizerischen Alpen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts starben am Samstag im norditalienischen Südtirol eine 35-jährige Frau und zwei Mädchen aus Deutschland. Wie italienische Medien berichteten, waren sie auf der Schnalstaler Teufelsegg-Piste in rund 2.400 Metern Höhe unterwegs gewesen, als die Lawine abging. Die Frau und eine Siebenjährige seien in einem fortgeschrittenen Stadium der Unterkühlung von den Rettungskräften gefunden worden, hieß es. Beide hätten vor Ort nicht wiederbelebt werden können. Das zweite Mädchen, dessen Alter nicht angegeben wurde, sei später in einem Krankenhaus gestorben.



Im Schweizer Kanton Wallis verunglückte laut der Schweizer Nachrichtenagentur SDA ein deutscher Tourengänger und erlag seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Der 55-Jährige war demnach in der Region Lauchneralp mit seinem Sohn auf 2.700 Metern Höhe unterwegs gewesen, als eine Lawine abging. Nach Polizeiangaben spürte ihn sein Sohn im Anschluss mit einem Ortungsgerät auf und begann, ihn auszugraben. Rettungskräfte konnten den Mann dann in zwei Metern Tiefe bergen und transportierten ihn schwer verletzt per Hubschrauber nach Bern. Dort erlag er am Sonntag seinen Verletzungen.

Eine weitere Lawine verschüttete mehrere Menschen in der Südtiroler Brenta-Gebirgsgruppe in den Dolomiten. Dabei starb ein Mensch. Drei weitere wurden gerettet, wie die SDA unter Berufung auf die italienische Bergwacht berichtete. Die Herkunft der verunglückten Skifahrer war zunächst unklar.