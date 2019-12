Ein vor drei Tagen verschollenes chilenisches Militärflugzeug ist vor der Antarktis ins Meer gestürzt. Bei der Suche seien Leichenteile und Überreste der Maschine gefunden worden, teilten die Streitkräfte des Landes mit. "Es ist praktisch unmöglich, dass es Überlebende dieses Unglücks gibt", sagte Luftwaffenchef Arturo Merino. An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 38 Menschen.

In der Drakestraße zwischen der Südspitze Südamerikas und der Nordspitze der antarktischen Halbinsel seien unter anderem auch ein Ersatzrad, Teile der Innenverkleidung, ein Teil des Tanksystems sowie ein Schuh und ein Rucksack gefunden worden, hieß es. Die chilenische Regierung kündigte umfangreiche Ermittlungen zu dem Unglück an. "Wenn 38 Landsleute ums Leben kommen, ist das Mindeste, was wir tun können, die Wahrheit herauszufinden", sagte Verteidigungsminister Alberto Espina.



Am Montag war der Kontakt zu der C-130 Hercules abgerissen, die von der südchilenischen Stadt Punta Arenas in der Region Patagonien zum wissenschaftlichen Antarktisstützpunkt Presidente Frei unterwegs war. Die Maschine war am Montagnachmittag bei guten Wetterbedingungen gestartet. Die Gegend, in der sie unterwegs war, ist aber für sich schnell ändernde Bedingungen berüchtigt. An Bord der Maschine befanden sich 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere einschließlich drei Zivilisten. Sie sollten auf dem chilenischen Stützpunkt eine schwimmende Treibstoffversorgungsleitung und andere Ausrüstung prüfen.

Am Mittwoch waren bereits Trümmerteile gesichtet worden. Materialien, die vom Tank des Flugzeugs stammen könnten, seien in den eisigen Gewässern der Drakestraße entdeckt worden, berichtete Mosqueira. Sie trieben etwa 30 Kilometer von der Stelle entfernt, wo die Maschine das letzte Mal Kontakt hatte. Mehrere Flugzeuge suchten die Gegend nach der vermissten Maschine mit Infrarotgeräten ab.



Die beiden Piloten hatten nach Angaben der Luftwaffe viel Erfahrung. Das Flugzeug sei 1978 gebaut worden, habe sich aber in gutem Zustand befunden. General Mosqueira sagte lokalen Medien, es seien keine Notfallsignale aktiviert worden. Militärflugzeuge sind das einzige Transportmittel zum Antarktisstützpunkt. Damit werden häufig Zivilisten transportiert.