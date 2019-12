Nach dem Messerangriff auf eine jüdische Chanukka-Feier in New York wird der mutmaßliche Täter nun auch wegen Hassverbrechen angeklagt. Es seien handschriftliche Aufzeichnungen und Indizien auf dem Handy gefunden worden, die auf ein antisemitisches Motiv des Mannes deuteten, teilten Ermittler des FBI am Montag mit. Der Angeklagte wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück und gab an, ebenfalls kein Mitglied einer Hetze oder Hass schürenden Gruppe gewesen zu sein.

Bei der Durchsuchung des Hauses von dem Mann haben die Ermittler Tagebücher mit antisemitischen Einträgen gefunden. Demnach enthalte es judenfeindliche Äußerungen, Verweise auf Adolf Hitler und die "Nazi Kultur" [sic!] sowie ein gemaltes Hakenkreuz und einen Davidstern. Des Weiteren habe der mutmaßliche Täter im Internet nach jüdischen Gotteshäusern in der Region gesucht.



Der Mann ist bereits des fünffachen versuchten Mordes und des Einbruches angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Laut seinem Anwalt habe der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen Krankheiten gekämpft. Eine Verwandte des Angeklagten sagte, der Mann habe an Zwangsstörungen gelitten und sich bisweilen mehrmals am Tag die Hände und Füße mit Bleichmitteln gewaschen. Demnach habe er kürzlich seine Medizin nicht genommen und sei eine Woche verschwunden gewesen. Der Mann plädiert auf nicht schuldig.



Der Angeklagte wird beschuldigt, in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbis in dem Ort Monsey nördlich der Metropole New York eingedrungen zu sein und mit einer Machete fünf Menschen verletzt zu haben, die gerade das jüdische Lichterfest Chanukka feierten. Danach floh er, konnte aber von der Polizei kurz darauf festgenommen werden. Politikerinnen und Politiker weltweit verurteilten den Anschlag hart. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, wertete die Tat als Terror.

13 Angriffe auf Jüdinnen und Juden innerhalb eines Monats

In New York hatte es im Dezember eine Reihe gewalttätiger Angriffe auf Jüdinnen und Juden gegeben. Der Messerangriff vom Samstagabend war laut Cuomo der 13. antisemitische Angriff seit dem 8. Dezember gewesen.



Erst am 10. Dezember töteten zwei Angreifer in New Jersey bei einer Attacke auf ein jüdisches Geschäft drei Menschen, nachdem sie zuvor einen Polizisten erschossen hatten. Die Angreifer wurden bei einem mehrstündigen Schusswechsel mit der Polizei von den Beamten erschossen.



New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio kritisierte die ansteigende Judenfeindlichkeit. "Wir sehen das als Krise an", teilte der Demokrat dem Radiosender NPR mit. Es gebe ein wachsendes Antisemitismus-Problem im ganzen Land. Zudem sei der Antisemitismus zunehmend gewalttätig. Entstanden sei eine "Atmosphäre des Hasses", sagte der Bürgermeister.