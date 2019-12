Die Tür zur Synagoge in Halle soll nach dem antisemitischen Angriff durch den mutmaßlichen Rechtsextremen Stephan B. künstlerisch gestaltet und ausgestellt werden. Die Entscheidung gab der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, bekannt. Sie sei von der Repräsentantenversammlung der Gemeinde getroffen worden, die am Donnerstagabend ihr erstes ordentliches Treffen nach dem Anschlag abgehalten hatte. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.

Die Synagogentür hatte am 9. Oktober dem Angriff des schwer bewaffneten Täters standgehalten, der versucht hatte, gewaltsam in das Gotteshaus einzudringen. Zum Zeitpunkt des Angriffs feierten etwa 50 Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Als der Täter an der Tür scheiterte, erschoss er unweit der Synagoge wahllos zwei Zivilisten. Auf seiner Flucht vor der Polizei verletzte der Schütze auch ein Ehepaar in Landsberg (Saalekreis) schwer.

Die Idee für eine künstlerische Umwandlung der Tür hatte Privorozki schon kurz nach dem Anschlag angestoßen. "Möglicherweise werden wir sie außerhalb der Synagoge in den Hof stellen, damit man – wenn man in die Synagoge kommt – sieht, wie uns diese Tür gerettet hat", sagte er damals. Möglicherweise werde die Tür auch in der Stadt stehen.

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Friedrich Kramer hatte es bei einem Gedenkgottesdienst für die Opfer als "das Wunder von Halle" bezeichnet, dass die Tür dem Angriff des Täters standgehalten hat. Auch der israelische Botschafter in Deutschland Jeremy Issacharoff hatte zuletzt in einem Interview mit der Welt kritisiert, dass man bei dem Angriff auf eine jüdische Synagoge in Halle im Oktober nur knapp einer unfassbaren Katastrophe entkommen sei. "Nur eine Tür verhinderte den Tod von 50 Juden mitten in Deutschland am heiligsten Tag im jüdischen Kalender."



Eigenen Angaben zufolge ist die jüdische Gemeinde mittlerweile fast täglich in Kontakt mit dem Landeskriminalamt, um die neuen Sicherheitsvorkehrungen für die Synagoge abzustimmen. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren keine Polizisten vor der Synagoge eingesetzt gewesen, was öffentlich heftig kritisiert worden war.