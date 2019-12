Die Buschbrände im Südosten Australiens geraten immer mehr außer Kontrolle, weitere Menschen starben. Mittlerweile sind es mindestens zwölf Tote. Ein Vater und sein Sohn wurden am Dienstag nach Behördenangaben nahe der Küste des Bundesstaats New South Wales tot aufgefunden: Sie hatten offenbar versucht, ihr Haus in dem Ort Cobargo vor dem Feuer zu schützen. Weitere fünf Menschen galten nach wie vor als vermisst.

Besonders bedrohlich ist die Lage im Bundesstaat Victoria: 4.000 Urlauber und Anwohner flohen vor den Buschfeuern in der Küstenstadt Mallacoota Richtung Meer. Zuerst war die Stadt vom Rauch in Schwarz gehüllt, danach in leuchtendes Rot. Die durch die Flammen auf der einen und das Wasser auf der anderen Seite eingeschlossenen Menschen sollten über den Seeweg in Sicherheit gebracht werden, sagte Regierungschef Daniel Andrews. Andrews bat in den USA und Kanada um Unterstützung und forderte 70 Feuerwehrleute an. Australiens Premierminister Scott Morrison sagte dem Bundesstaat die Unterstützung des Militärs zu, nachdem Andrews Hubschrauber und Marineschiffe angefordert hatte, um Menschen in Notlagen zu versorgen und in Sicherheit zu bringen.

Im Bundesstaat New South Wales schleuderte ein Feuer-Tornado ein Löschfahrzeug in die Luft, das dann zu Boden fiel: Dabei starb ein 28-jähriger Feuerwehrmann.



Schon seit Oktober brennt es in Australien. Allein in New South Wales ist mittlerweile eine Fläche der Größe Belgiens abgebrannt, fast 1.000 Häuser wurden zerstört. Und ein Ende der Brände ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Am Dienstag sollen die Temperaturen bis weit über 40 Grad hinaus ansteigen. Zudem werden Unwetter mit starken Windböen erwartet, die die Brände weiter anfachen könnten.

Im Angesicht der Buschbrände haben einige Gemeinden in Australien ihre Silvesterfeuerwerke abgesagt. Das Spektakel im Hafen von Sydney soll aber wie geplant stattfinden, da die Metropole eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Das Feuerwerk rund um Harbour Bridge und Opera House wird vermutlich eine Million Zuschauer anziehen und New South Wales umgerechnet etwa 80 Millionen Euro einbringen.