Zwei Feuerwehrleute sind in Australien im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände ums Leben gekommen. Bei ihrem Einsatz in Buxton etwa hundert Kilometer südwestlich von Sydney war ihr Fahrzeug am Donnerstag umgestürzt, so die Polizei des Bundesstaates New South Wales. Die getöteten Männer - ein 36-Jähriger und ein 32-Jähriger – waren wie die meisten Einsatzkräfte in Australien Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Drei weitere Crewmitglieder wurden bei dem Unfall verletzt.



Premierminister Scott Morrison entschied nach dem tödlichen Unfall, seinen Urlaub in Hawaii abzubrechen und nach Australien zurückzukehren. Dass der konservative Regierungschef während der katastrophalen Zustände im Osten des Landes mit der Familie in den Urlaub geflogen war, hatten viele Australier kritisiert. Mehrere Tage lang war in sozialen Medien unter dem Hashtag "Where the bloody hell are you?" nach Morrison gefahndet worden. Der Slogan – auf deutsch: "Wo zur Hölle bist du?" – ist eine Anspielung auf eine Werbekampagne, die Morrisons zu seiner Zeit als Chef der Tourismusbehörde betreut hatte.



Erstmals seit Beginn der Feuer hatten am Wochenende zudem in Sydney Tausende gegen die Untätigkeit der Regierung im Einsatz gegen den Klimawandel protestiert. Morrison und die Klimawandelskeptiker seiner konservativen Liberal Party, die weiterhin den Kohleabbau im Land unterstützen, standen während des Protests im Zentrum der Kritik.



Inzwischen entschuldigte sich der Premierminister für seine Abwesenheit und bemüht sich um einen Rückflug nach Australien. Er verstehe, dass seine unangekündigte Reise viele Australier beunruhigt habe. Zugleich würdigte er in seinem Statement die beiden Todesopfer für ihren "tapferen und beispiellosen" Einsatz. Sie ragten dadurch "für immer unter den mutigsten Australiern heraus", so Morrison.

Der zweite Tag des Ausnahmezustands

Die verunglückte Crew war in einem Konvoi unterwegs, der das "Green Wattle Creek"-Großefeuer bekämpft. Dieses Feuer brennt auf einer Fläche von über 170.000 Hektar rund um den Lake Burragorang, in dem sich hinter dem Warragemba Damm etwa 80 Prozent von Sydneys Trinkwasserversorgung staut.



Die Behörden hatten wegen der Brände am Donnerstag einen siebentägigen Ausnahmezustand in New South Wales ausgerufen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat wüten derzeit mehr als hundert Brände, etwa die Hälfte sind außer Kontrolle. Mehr als drei Millionen Hektar sind bisher verbrannt, das entspricht in etwa der Fläche von Nordrhein-Westfalen. Experten bezeichnen die Ausmaße und Intensität der Feuer in diesem Jahr als "beispiellos". Rauchschwaden hüllen seit Wochen nicht nur Sydneys fünf Millionen Einwohner ein, sondern auch viele Bewohner und Urlauber an der Ostküste.

Zudem herrscht derzeit in vielen Regionen extreme Hitze. In den vergangenen Tagen wurden täglich Rekorde gebrochen: Am Dienstag wurde ein landesweiter Temperaturrekord von durchschnittlich 40,9 Grad erreicht und am Mittwoch mit 41,9 Grad gebrochen. Der landesweite Temperaturrekord lag bis dahin bei 40,3 Grad, dieser Wert war im Januar 2013 gemessen worden. Am Freitag sorgten etwas niedrigere Temperaturen für Linderung, doch für das Wochenende wird wieder mit sengender Hitze gerechnet. In Sydney sollen die Temperaturen ab Samstag auf 46 Grad steigen.



Feuer wüten außer in New South Wales auch in anderen Regionen Australiens, vor allem in Queensland und Westaustralien. Mit den jetzigen Opfern in der Feuerwehr kamen bislang acht Menschen als Folge der Feuer ums Leben. Mehr als 800 Häuser wurden zerstört.