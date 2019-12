Im Süden und Osten Australiens wüten weiterhin ausgedehnte Buschbrände. Mittlerweile kämpfen in vier der acht Bundesstaaten Australiens Tausende Feuerwehrleute gegen außer Kontrolle geratene Feuer. Im Bundesstaat South Australia sind Behörden zufolge zwei Menschen infolge der Brände ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden, als er sein Anwesen vor den Flammen zu retten versuchte. Zudem seien 23 Feuerwehrleute und einige Polizisten ebenfalls verletzt worden. Seit dem außergewöhnlich frühen Beginn der diesjährigen Buschbrand-Saison im September brannten bereits mindestens drei Millionen Hektar Land nieder – das entspricht der Fläche Belgiens. Bislang kamen landesweit mindestens zehn Menschen in Folge der Feuer ums Leben. Mehr als 800 Häuser wurden zerstört.

In einer Hügelkette nahe der Stadt Adelaide waren am Freitag 15 Häuser durch Brände zerstört worden, zudem wurden dort mehr als 40.000 Hektar Land von den Flammen vernichtet. Erhebliche Verluste habe es auch bei Nutzvieh, Tieren, Ernten und Weinbergen gegeben, sagte der Regierungschef von South Australia, Steven Marshall.

Im benachbarten New South Wales waren rund 10.000 Polizisten, Rettungskräfte, Sanitäterinnen und Feuerwehrleute im Einsatz gegen 100 Buschbrände. Nach Behördenangaben war es wahrscheinlich der größte Einsatz von Rettungskräften in dem Staat. In dem Bundesstaat gilt seit dieser Woche ein siebentägiger Notstand. Am Donnerstag starben zwei freiwillige Feuerwehrleute südwestlich von Sydney, als ihr Lastwagen-Löschkonvoi von einem herabgefallenen Baum getroffen wurde und eines der Fahrzeuge von der Straße rollte.

Menschen in Sydney und Canberra leiden unter Rauch

Ein besonders bedrohliches Großfeuer ist lediglich rund 70 Kilometer von der Millionenstadt Sydney entfernt. In der Metropole leiden die Menschen unter den Rauchschwaden. Auch die Bevölkerung in Australiens Hauptstadt Canberra leidet unter Temperaturen um die 40 Grad und Rauch.

Zahlreiche Ärzte warnten angesichts des gesundheitsgefährdenden Rauchs erneut vor einem "öffentlichen Gesundheitsnotstand". Die Gesundheitsbehörden seien nicht auf die steigende Zahl der Notfälle -–unter anderem wegen Atembeschwerden – vorbereitet, außerdem seien die gesundheitlichen Auswirkungen bislang noch nicht abzuschätzen, sagte Kim Loo von der Interessengruppe Ärzte für die Umwelt. "Fast die gesamte Bevölkerung von New South Wales ist dem Rauch dauerhaft ausgesetzt. Weil wir das noch nie zuvor erlebt haben, wissen wir noch nicht, welche Folgen dies möglicherweise haben könnte", sagte Loo.

Temperaturen von fast 50 Grad

Erschwert wird der Kampf gegen die Buschbrände durch die extreme Hitze. So wurden für einige Gegenden westlich von Sydney bis zu 47 Grad vorhergesagt. Am Abend sollten die Temperaturen im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales zwar sinken, doch warnten Behörden, dass starke Winde die Flammen in gefährliche neue Richtungen lenken könnten. "Schlimmer könnten die katastrophalen Brandbedingungen nicht sein", sagte Shane Fitzsimmons, Chef der ländlichen Feuerwehr in New South Wales.

Die jährliche Waldbrandsaison in Australien erlebt eigentlich im Sommer der südlichen Hemisphäre ihren Höhepunkt. Allerdings begann sie dieses Jahr nach einem ungewöhnlich warmen und trockenen Winter viel früher. Australien leidet seit etwa zwei bis drei Jahren unter starker Dürre, die ausgetrocknete Vegetation entzündet sich also besonders leicht. In den vergangenen Tagen war in Australien ein Temperaturrekord auf den nächsten gefolgt: Nachdem am Dienstag auf dem Kontinent ein landesweiter Temperaturrekord von 40,9 Grad erreicht worden war, wurde dieser bereits am Mittwoch mit einem neuen Rekord von 41,9 Grad überschritten. In der Ortschaft Eucla im Westen des Landes kletterte das Thermometer am Donnerstag gar auf 49,8 Grad.

Brände führen zu Kritik an Klimapolitik von Premier Morrison

Die Brände führen auch zu Kritik an Premierminister Scott Morrison, da dieser sich trotz der Krise im Familienurlaub auf Hawaii befindet. Nach dem Tod der zwei Feuerwehrmänner entschuldigte er sich bei der Bevölkerung und kündigte für Samstag seine vorzeitige Rückkehr nach Sydney an. Am Wochenende wollte er das Hauptquartier der ländlichen Feuerwehr besuchen.

Auch an der Klimapolitik des konservativen Premiers mehrt sich durch die Buschbrände Kritik. Australien ist der weltweit größte Exporteur von Kohle und verflüssigtem Erdgas. Erst am Donnerstag kampierten Aktivisten vor Morrisons Residenz in Sydney, um dessen Regierung zu entschiedeneren Gegenmaßnahmen aufzufordern. Der Regierungschef wird von Kritikern als ein Klimawandel-Skeptiker betrachtet. Zu Monatsbeginn räumte er indes ein, dass der "Klimawandel zusammen mit vielen anderen Faktoren" zu den Buschbränden beitrage.