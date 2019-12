Die Polizei Berlin hat den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz geräumt. Das teilte sie via Twitter mit. Es habe Hinweise auf einen verdächtigen Gegenstand gegeben. Alle Besucher hätten "den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen." Es werde mit der Absuche auf dem Breitscheidplatz und in der Gedächtniskirche begonnen.

Eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche musste in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet werden. Die Bild und die B.Z. berichten, dass zwei Menschen festgenommen worden seien. Eine Polizeisprecherin bestätigte das zunächst nicht.



Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

Der Weihnachtsmarkt ist Ende November 2017 wieder eröffnet worden. Zum ersten Jahrestag des Anschlages wurde ein fester Gedenkort am Breitscheidplatz eingeweiht. Am Abend des 19. Dezember 2016 ist ein Lastwagen auf das Gelände des Weihnachtsmarktes bei der Berliner Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen wurden getötet und 67 verletzt. Am Steuer des gestohlenen Lastwagens saß der 23-jährige Tunesier Anis Amri. Den Fahrer hatte er zuvor erschossen.