Ein Militärflugzeug aus Chile mit 38 Menschen an Bord ist auf dem Weg in die Antarktis verschollen. Die C-130 Hercules mit 17 Besatzungsmitgliedern und 21 Passagieren startete am Montagnachmittag (Ortszeit) in der im Süden gelegenen Stadt Punta Arenas in der Region Patagonien. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt zu der Maschine ab, wie die Luftwaffe mitteilte. Ziel des Flugzeugs war der Antarktisstützpunkt Presidente Frei.

Die Landung war für 19:17 (23:17 MEZ) am Montag vorgesehen. Um 00:40 Ortszeit (04:40 MEZ) müsse der Maschine der Treibstoff ausgegangen sein, sagte ein Militärsprecher dem Sender Radio Cooperativa. Die Luftwaffe erklärte das Flugzeug daher für verunglückt. Im Fokus der Suche stehe die Bergung von möglichen Überlebenden.

Drei Flugzeuge der chilenischen Luftwaffe starteten zur Suche der viermotorigen C-130, vier weitere Maschinen wurden in der Nacht zum Dienstag zum Einsatz vorbereitet. Vier Schiffe steuerten den mutmaßlichen Unfallpunkt Drakestraße an, die die verschollene Maschine zum Zeitpunkt der Funkunterbrechung überflog. Die Wetterbedingungen seien gut gewesen.



Die C-130 transportierte Personal, das Wartungsarbeiten an der schwimmenden Pipeline des chilenischen Antarktisstützpunktes verrichten sollte.