Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mord von den Brüdern George und Alfred Degiorgio sowie von Vincent Muscat ausgeführt wurde. Berichten zufolge sind die Degiorgios Mitglieder einer kriminellen Bande. Muscat soll Handlanger der Attentäter gewesen sein. Muscat, der nicht mit dem Premier verwandt ist, kooperiert offenbar mit der Polizei. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sagte er aus, dass die drei Verdächtigen je 50.000 Euro für den Mord an Caruana Galizia erhalten sollten – 30.000 Euro davon im Voraus. Muscat hoffe, straffrei auszugehen, wenn er aussagt.

Denn das wurde Melvin Theuma gewährt, der von Vincent Muscat beschuldigt worden war. Theuma wurde am 14. November im Zusammenhang mit einer Geldwäscheermittlung festgenommen. Das führte zu den jüngsten Entwicklungen: Theuma bot für Straffreiheit neue Informationen in dem Fall an. Das wurde ihm gewährt, er ist seitdem Kronzeuge. Theuma soll der Mittelsmann gewesen sein, der den Auftrag und die Bezahlung zwischen dem Trio und den Auftraggebern abwickelte. Laut maltesischen Medienberichten ist er Taxifahrer und war in der Vergangenheit in diverse kriminelle Machenschaften verwickelt.



Mehreren Berichten zufolge belastet Theuma die drei mutmaßlichen Mörder sowie den Geschäftsmann Yorgen Fenech, über den Caruana Galizia berichtet hatte. Er habe den dreien die 150.000 Euro für den Mord im Auftrag von Fenech übermittelt, gab Theuma demnach an. Fenech war daraufhin vor rund zwei Wochen auf seiner Yacht festgenommen worden, wo er sich Berichten zufolge gerade absetzen wollte. Er wurde am Samstagabend angeklagt und plädiert auf nicht schuldig. Fenech bot ebenfalls Informationen im Gegenzug für Straffreiheit an.

Hier gibt es eine mutmaßliche Verbindung in die Politik: Fenech bezichtigt Keith Schembri, Stabschef von Premier Muscat, in den Mord verwickelt zu sein. Schembri war in der vergangenen Woche kurzzeitig festgenommen worden, wurde dann aber wieder freigelassen. Er bestreitet jede Verwicklung in den Fall.