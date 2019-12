Ein junger Mann aus Dresden, der ein nationalistisches Schild an der Fahrerkabine eines Linienbusses fotografiert und getwittert hatte, erhält in Folge seiner Veröffentlichung Beleidigung und Drohungen. Ihn erreichten nun Sätze wie "Du versiffte linke Sau", "Bring dich selber um" oder "Wir kriegen raus, wo du wohnst", sagte er dem Fernsehsender RTL. Zudem werde er als "Denunziant" beschimpft.

Er wolle sich allerdings nicht einschüchtern lassen. "So etwas hat an einem Bus nichts zu suchen, daher habe ich mich auch dazu entschlossen, mich in Person zu zeigen, um ein Zeichen dagegen zu setzen", sagt Peter D. dem Fernsehsender.

Der Fahrer der DVB hatte einen Zettel mit dem in Frakturschrift geschriebenen Satz "Diesen Bus steuert ein Deutscher (sic) Fahrer" in das Fenster seiner Fahrerkabine angebracht. D. hatte davon ein Foto gemacht und dieses getwittert, anschließend teilten und kommentierten viele Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag. Mehrere Medien griffen den Vorfall auf, auch ZEIT ONLINE. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hatten dem verantwortlichen Busfahrer nach Bekanntwerden des Zettels weitere Fahrten untersagt. Dem Unternehmen zufolge steuerte der Mann den Bus der Linie 90 von Dresden-Löbtau nach Dresden-Gompitz, welche von einem Vertragspartner bedient werde. Bei diesem sei auch der Busfahrer angestellt. "Wir akzeptieren das Vorgehen auf gar keinen Fall", sagte Sprecherin Anja Ehrhardt. Das sei eine politische Meinungsäußerung, die so nicht geteilt werden könne.

Gegenüber der Bild-Zeitung sagte ein Kollege des Busfahrers über dessen Beweggründe: "Uns hat er gesagt, er wollte klarmachen, dass er der deutschen Sprache mächtig ist." Hintergrund sei, dass zuletzt wegen der Personalknappheit vor allem Fahrer aus Osteuropa angeworben wurden, die kein Deutsch können.