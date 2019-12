Bei den Protesten gegen ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien wurden laut Polizeiangaben bislang mindestens 21 Menschen getötet. 15 davon starben in Uttar Pradesh, wie die Polizei des nördlichen Bundesstaates mitteilte. Mehr als 700 Demonstranten befänden sich noch im Polizeigewahrsam, rund 4.500 seien nach ihrer Festnahme wieder auf freiem Fuß. Auch mehrere Hundert Polizisten seien bei den Demonstrationen verletzt worden.

Während der Proteste am Freitag hätten Menschen Feuer gelegt, mit Steinen geworfen und öffentliches Eigentum beschädigt. Ein Achtjähriger sei bei einer Massenpanik getötet worden, als die Polizei versucht habe, eine Menschenmenge aufzulösen. Andernorts seien die Proteste weitgehend friedlich verlaufen.

Trotz eines Versammlungsverbots und einer Abschaltung von Internetdiensten gab es auch an diesem Samstag weitere Demonstrationen gegen das neue Gesetz. Seit mehr als einer Woche gehen deswegen Zehntausende in dem überwiegend von Hindus bewohnten Land auf die Straße.

Das vergangene Woche verabschiedete Gesetz sieht für nicht muslimische Einwanderer aus Indiens Nachbarstaaten Bangladesch, Pakistan und Afghanistan Vereinfachungen bei der Einbürgerung vor. Es ermöglicht Hindus, Christen und anderen Anhängern religiöser Minderheiten, die illegal in Indien leben, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Dafür müssen sie beweisen, dass sie wegen ihrer Religion in diesen drei mehrheitlich muslimischen Ländern verfolgt wurden. Das Gesetz gilt nicht für Muslime, da sie in den Nachbarstaaten keine religiös motivierte Verfolgung erlebten. So rechtfertigte Regierungschef Narendra Modi von der hindunationalistischen Partei BJP die Änderung.

Gegner des Gesetzes sehen dadurch die Neutralität des Staates in Glaubensfragen verletzt. Oppositionsparteien hingegen kritisieren, dass mit dem Gesetz erstmals Staatsbürgerschaft und Religion verknüpft würden, was gegen die indische Verfassung verstoße und zusätzlich Muslime diskriminiere. 200 Millionen der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens sind Muslime.



Die Proteste sind der bislang stärkste Widerstand gegen die hindu-nationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi seit 2014. Seit Verabschiedung der Gesetzesänderung ist es immer wieder zum Massenprotesten gekommen. Die größte Demonstration fand mit 60.000 Teilnehmern in Malegaon im zentralen Bundesstaat Maharashtra statt, in Kolkata gingen Schätzungen zufolge mehr als 40.000 Demonstranten auf die Straße.

Der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad kritisierte das Gesetz bei einer Pressekonferenz als ungerecht. Indien sei ein säkularer Staat und die Religion von Personen sollte sie nicht daran hindern, Staatsbürger zu werden. "Muslime selbst durch ein ordentliches Verfahren davon auszuschließen, Staatsbürger zu werden, ist meiner Meinung nach unfair", sagte Mahathir.