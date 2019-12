Beim kommenden Jahreswechsel wird es in Berlin in der Silvesternacht erstmals gleich mehrere Verbotszonen für Feuerwerk geben. Bisher war dessen Zünden lediglich auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor untersagt. Nun hat die Polizei Böller und Raketen auch vom Alexanderplatz und aus dem Gebiet rund um die Pallasstraße im Stadtteil Schöneberg verbannt. So soll verhindert werden, dass Gruppen junger Männer wie in den vergangenen Jahren Polizisten und Feuerwehrleute mit der Pyrotechnik beschießen.

Jeweils eine Hundertschaft mit insgesamt 140 Polizisten soll in der Silvesternacht das Verbot in den beiden Zonen durchsetzen. Die Polizei kündigte an, Feuerwerkskörper notfalls "mit Zwang" zu beschlagnahmen. Bußgelder werden allerdings nicht verhängt. Das Verbot gilt von 18 Uhr bis zum Neujahrsmorgen um 6 Uhr für Raketen, Sonnen, Feuerräder, Fontänen, Chinaböller, Feuertöpfe, Feuerwirbel und Bengalfackeln. Erlaubt bleiben Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen. Schon das Mitführen von Feuerwerkskörpern ist in den entsprechenden Zonen untersagt.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wies Kritik zurück, wonach die neue Regelung wenig ändere, weil der gefährliche Umgang mit Feuerwerkskörpern ohnehin verboten sei. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sagte er, die Verbotszonen würden der Polizei die Möglichkeit geben, schon am frühen Silvesterabend vorbeugend aktiv zu werden, zu kontrollieren und gefährliche Böller aus dem Verkehr zu ziehen. Dennoch stehe es nicht zur Debatte, die ganze Stadt zur böllerfreien Zone zu machen: "Das kann ich mit Hilfe des Polizeirechts nicht tun", sagte er. Deutschland habe da eine andere Tradition.

Knappe Mehrheit für Verbot von Feuerwerkskörpern

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unterstützt die zunehmende Anzahl an Böllerverbotszonen in deutschen Städten. Das hohe Verletzungsrisiko sowie die Brandgefahren seien dafür Grund genug, teilte der GdP-Vizechef Jörg Radek mit. Unvorsichtiges Verhalten, Alkoholkonsum und Rücksichtslosigkeit machten manche Gegenden gefährlich. Zusätzlich fassungslos machten gezielte Angriffe auf Polizei, Feuerwehrleute und Rettungskräfte.



Bundesweite Umfragen bestätigen diese Aussage: Einer repräsentativen Befragung von YouGov zufolge sehen 57 Prozent der Bundesbürger Feuerwerk als festen Bestandteil der Silvestertradition. Ebenso viele sprechen sich allerdings auch für ein Verbot von Feuerwerkskörpern aus. Grund sind Gefahren für Sicherheit und Umwelt: Drei Viertel der Befragten sind sich der Luftverschmutzung durch Feuerwerkskörper bewusst, 79 Prozent stimmen der Aussage, Feuerwerke seien gefährlich, zu.



Rund ein Viertel der Deutschen zündet an Silvester selbst Feuerwerk; 12 Prozent böllern jedes Jahr, 14 Prozent gelegentlich. Vom Verkauf von Raketen und Böllern, der nur in den letzten drei Werktagen des Jahres stattfinden darf, erwartet der Verband der pyrotechnischen Industrie in diesem Jahr einen Umsatz von 133 Millionen Euro.



50-fache Feinstaubbelastung in der Silvesternacht

Umweltorganisationen werben seit Langem für Zurückhaltung bei den Silvesterfeierlichkeiten. So forderte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, keine Feuerwerkskörper zu kaufen. "Feiern Sie rauschende Silversterfeste – aber ohne dabei die Luft zu verpesten, Ihre Mitmenschen zu gefährden, Tiere in Panik zu versetzen und die Landschaft zu verdrecken", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.



In der Kritik steht das Silvesterfeuerwerk vor allem aufgrund der hohen Feinstaubbelastung: "In der Silvesternacht messen wir die höchsten Feinstaubwerte", sagte die Meteorologin Ute Dauert vom Umweltbundesamt den Sendern RTL und n-tv. Die Werte könnten 1.000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreiten, im Jahresmittel liege der Wert in den Städten bei etwa 18 Mikrogramm. Daher sei es wünschenswert, dass mehr Menschen auf das private Feuerwerk verzichten oder es einschränken.



Über die Mittel dazu herrscht in der Politik allerdings keine Einigkeit: So sagte die Grünenbundestagsabgeordnete Canan Bayram dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), sie halte ein Böllerverbot in Städten für "unausweichlich". Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor hielt dagegen: "Diese leidigen Verbotsdiskussionen gehen mir einfach zu weit", sagte er den Zeitungen des RND. Jeder könne zu Silvester auf Feuerwerk verzichten, "aber es braucht dafür doch nicht den Staat, um ihm das zu verbieten".