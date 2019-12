Nach den Schüssen nahe der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau ist der mutmaßliche Täter identifiziert worden. Bei dem Angreifer handle es sich um einen 39 Jahre alten Mann aus dem Großraum Moskau, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Zu den Motiven wurden keine Angaben gemacht.



Der Angreifer hatte am Donnerstag auf die Sicherheitsbeamten vor dem FSB-Hauptgebäude am zentralen Lubjanka-Platz geschossen. Dabei wurde ein Mensch getötet. Ein weiterer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben, teilten die Ermittler mit. Fünf Personen wurden verletzt, darunter auch ein Zivilist.



Der Täter wurde unmittelbar nach dem Angriff getötet. Er soll die Tat allein begangen haben. Medien berichteten, dass der Mann in Podolsk rund 40 Kilometer südlich von Moskau gelebt habe. Er habe sich mit seiner Mutter eine Wohnung geteilt. Der Mann soll in seiner Freizeit Schießsport betrieben und in einem Verein auch an Wettbewerben teilgenommen haben.