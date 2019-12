Im Hafen der Hauptstadt Libreville haben Piraten nach Angaben der Regierung Gabuns vier Schiffe überfallen. Ein Kapitän sei getötet und vier chinesische Matrosen verschleppt worden, teilte ein Sprecher der Regierung des westafrikanischen Landes mit. Der getötete Kapitän stamme demnach aus Gabun.

Die Seerouten vor der westafrikanischen Küste zählen zu den gefährlichsten der Welt. Im Golf von Guinea häuften sich in der Vergangenheit Angriffe auf Schiffe. Unter anderem plünderten Piraten Schiffsladungen und forderten Lösegeld für entführte Besatzungsmitglieder. Erst im August hatten Piraten vor der Küste Kameruns ein Frachtschiff einer deutschen Reederei überfallen und mehrere Seeleute entführt.

Laut dem International Maritime Bureau (IMB) hat sich der westafrikanische Golf von Guinea in den vergangenen Jahren zum internationalen Schwerpunkt von Piratenangriffen entwickelt. Von den insgesamt 75 Seeleuten, die weltweit in der ersten Hälfte dieses Jahres als Geiseln genommen wurden, wurden demnach 62 im Golf von Guinea entführt. Meist fordern die Entführer Geld. Nach Angaben des Auswärtigen Amts besteht zudem in vielen Regionen Kameruns ein hohes Entführungsrisiko.