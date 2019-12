In London hat die Chefin der Feuerwehr nach starker Kritik am Einsatz beim Grenfell-Brand ihren vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Bei dem Feuer vor zweieinhalb Jahren in einem Wohnturm im Stadtteil Kensington waren 72 Menschen gestorben. Dany Cotton werde ihr Amt zum Jahresende niederlegen, teilte die Feuerwehr mit.

Ende Oktober waren die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts bekannt geworden, in dem der Feuerwehr "schwerwiegende Mängel" und Fehler im System vorgeworfen werden. Kritisiert wurde insbesondere die Anweisung der Feuerwehr an die Bewohner des Hochhauses, in den Wohnungen zu bleiben. Angehörige der Toten forderten daraufhin die Entlassung der Feuerwehrchefin. Damals verteidigte Cotton das Vorgehen der Einsatzkräfte und wies auf bauliche Mängel hin.

Der Brand am 14. Juni 2017 war durch einen elektrischen Defekt ausgelöst worden. Die Flammen breiteten sich dann schnell über die Außenverkleidung in dem 24-stöckigen Sozialbau aus.