Ebo fischt. Der junge Mann sitzt auf der Kaimauer im Hafen der griechischen Ägäisinsel Samos, seine Beine baumeln über dem Wasser. Wieder und wieder wirft er die Angelschnur aus. "Kein gutes Meer", sagt der 22-Jährige. Ebo kommt aus Ghana. "Da ist das Wasser sauberer, es gibt viele Fische", erzählt er. Vor acht Monaten kam er von der türkischen Küste nach Samos. 800 Dollar hat er dem Schleuser für die nächtliche Überfahrt in einem überfüllten Schlauchboot gezahlt. "Jetzt warte ich hier." Ebo will weiter nach Deutschland, da hat er Verwandte. Aber solange über seinen Asylantrag nicht entschieden ist, darf er die Insel nicht verlassen. Das kann Jahre dauern. "Ich sitze hier in der Falle", sagt Ebo.



Dann beißt doch noch ein Fisch an. Ebo steckt seine zappelnde Beute in eine Plastiktüte und macht sich auf den Heimweg. Durch die engen Straßen der Altstadt geht es bergauf. Ebos Ziel ist der Hotspot, das Erstaufnahmelager von Samos, wo Tausende Migranten auf ihre Asylbescheide warten – viele von ihnen seit Jahren. In den Gassen, die zum Lager hinaufführen, sind viele Menschen unterwegs. Manche schleppen leere Pappkartons, Bretter und Plastikplanen: Baustoffe für die Behausungen, die sich die Neuankömmlinge selbst zimmern müssen, weil es in den Wohncontainern längst keine freien Schlafplätze mehr gibt.

Im Camp auf Samos © Gerd Höhler

In Griechenland bahnt sich eine neue Flüchtlingskrise an. Zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember kamen 68.000 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln der östlichen Ägäis, fast 50 Prozent mehr als 2018. In jüngster Zeit beschleunigt sich der Anstieg noch: Seit Anfang Oktober hat sich die Zahl der Schutzsuchenden im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Im November kamen 11.000 – gegenüber 2.800 im Jahr zuvor. Und für das kommende Jahr rechnet die Regierung mit 100.000 weiteren Migranten.



Damit erreichen die Zahlen zwar noch nicht das Niveau vom Krisensommer 2015, als an manchen Tagen bis zu 9.000 Migranten nach Griechenland kamen. Aus griechischer Sicht ist die Lage aber heute schlimmer als damals. Denn während die Schutzsuchenden früher über den Balkan nach Norden zogen, müssen sie jetzt auf den Inseln bleiben.

Die Griechen glauben zu wissen, dass der Anstieg nicht nur mit dem in diesem Jahr ungewöhnlich warmen und ruhigen Herbstwetter zu tun hat, das den Schleusern ihr Geschäft erleichtert. Seit Monaten droht der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, er werde "die Grenztore öffnen" und Millionen Migranten nach Europa schicken, wenn die EU nicht weitere Milliardenhilfen für sein Land überweise. Im Flüchtlingspakt hat sich Ankara zwar 2016 verpflichtet, die irreguläre Ausreise von Migranten in die EU zu stoppen. Davon ist aber jetzt wenig zu merken. In Athen heißt es, Erdoğan gebe den Menschenschmugglern jetzt offenbar freiere Hand, um von der EU mehr Geld zu erpressen.

Diese Kinder haben den Appetit auf das Leben verloren ... Christos Christou, Präsident von Ärzte ohne Grenzen, über die Kinder im Lager von Moria

Die Lage in den sogenannten Hotspots, den Erstaufnahme- und Registrierlagern auf den Inseln Samos, Lesbos, Chios, Kos und Leros, ist dramatisch. Noch im April hielten sich in den Camps 14.000 Menschen auf. Inzwischen hausen dort über 41.500. Ausgelegt sind die Lager aber nur für 8.800 Bewohner. Im berüchtigten Lager Moria auf der Insel Lesbos, das offiziell eine Kapazität von 2.840 Bewohnern hat, leben fast 19.000 Menschen, die meisten in kleinen Campingzelten oder selbst gezimmerten Behausungen. Bewohner beschreiben das Lager als "Hölle" und "Dschungel". Wenn es regnet, verwandelt es sich in ein Schlammloch. Auf die Menschen in Moria kommt ein harter Winter zu, denn die meisten Zelte sind nicht beheizbar und bieten keinen Schutz vor der Kälte.

Er sei schockiert gewesen, als er Moria besuchte, sagt der Arzt Christos Christou, seit September Präsident von Ärzte ohne Grenzen (MSF). Die Hilfsorganisation berichtet von Kindern, die in Moria Selbstmordversuche unternehmen. "Diese Kinder haben den Appetit auf das Leben verloren, sie spielen nicht mehr, sie sprechen nicht mehr, man hat ihnen ihre Kindheit gestohlen", sagt Christou. Die Situation in Moria sei vergleichbar mit dem, "was wir nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten sehen", sagt der Arzt. Es sei empörend, diese Bedingungen in Europa zu sehen und zu wissen, dass sie nicht Folge eines Desasters, sondern "das Ergebnis gezielter politischer Entscheidungen sind". In einem offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU appellierte Christou Ende November: "Stoppen sie diesen Wahnsinn!"



Geändert hat sich bislang nichts. Zwar schlug in Deutschland der Grünenvorsitzende Robert Habeck am vergangenen Wochenende vor, die jüngsten und schwächsten Kinder aus den überfüllten griechischen Lagern nach Deutschland zu bringen. Schnelle Hilfe sei ein Gebot der Humanität, sagte Habeck. Doch Bundesregierung und Bundesinnenministerium lehnten seine Initiative ab.