Der Fernseh-Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei Hamburg mit. Der Schauspieler war dem deutschen TV-Publikum vor allem aus der Serie Großstadtrevier bekannt.



Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte Fedder 1981 in dem Kinofilm Das Boot. In dem international erfolgreichen Drama spielte er den Pilgrim Wolgang Petersens. Ab 1992 übernahm der Hamburger die Rolle des Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie Großstadtrevier. Er spielte mehr als zwanzig Jahre lang den norddeutschen Ermittler.

Der NDR-Intendant Lutz Marmor teilte sein Beileid mit. Fedder sei "ein echter Volksschauspieler", der ebenso verschmitzte Typen wie melancholische und wortkarge Menschen verkörpern konnte. Der NDR habe Fedder viel zu verdanken, die Zuschauerinnen

und Zuschauer hätten ihn geliebt. "Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers

hinterlässt eine große Lücke", sagte Marmor.

Deutscher Fernsehpreis 2006

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers spielte in mehr als 400 Produktionen mit und machte norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Für seine Darstellung in der Siegfried-Lenz-Verfilmung Der Mann im Strom erhielt Fedder 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Gleich mehrfach wurde Fedder von der Polizei zum Ehrenkommissar ernannt. Auf der Reeperbahn steht er als Wachsfigur im "Panoptikum", St. Pauli blieb auch immer sein Zuhause. Zurückgezogen vom Filmset hatte sich der Schauspieler, der mit seiner knarzigen Stimme auch als Sänger auftrat, nur für Zwangspausen aus gesundheitlichen Gründen, erstmals 2012 wegen einer Krebstherapie. Immer wieder machte ihm seitdem seine Gesundheit zu schaffen.