Nach anhaltenden Querelen im Deutschen Feuerwehrverband (DFV) tritt dessen Präsident Hartmut Ziebs zum Jahresende zurück. "Der einzige Weg, den DFV aus der schlimmsten Krise seiner Geschichte zu führen, kann jetzt nur in einem kompletten Neustart liegen", teilte Ziebs mit. Zur Begründung sprach er unter anderem von "fortgesetzten Intrigen und Behinderungen" seiner Arbeit. Seine Stellvertreter forderte Ziebs dazu auf, ebenfalls abzutreten. "Macht ihr - wie auch ich - den Weg frei für einen wirklichen Neuanfang im DFV, der nur mit unser aller Amtsverzicht denkbar ist." Seine Amtszeit dauert eigentlich noch bis 2021.

Im DFV gibt es seit Wochen Streit um die Amtsführung des Präsidenten aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Bei einer Präsidiumssitzung vor einigen Wochen hatten mehrere Vizepräsidenten Ziebs zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte das im Anschluss in Zusammenhang damit gebracht, dass er sich gegen rechtsnationale Tendenzen im Verband gewandt habe. Hintergrund sind Äußerungen Ziebs' in der Lausitzer Rundschau von Anfang September. Der Zeitung sagte der Präsident unter anderem: "Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre dramatisch, wenn die Feuerwehr da reinrutscht."

"Wir dulden kein rechtes Gedankengut"

Der Präsidialrat wies die Vorwürfe zurück. Nach einer Sondersitzung am 7. Dezember teilte der der Rat mit, dass die Rücktrittsfrage zu keinem Zeitpunkt mit den politischen Äußerungen des Präsidenten gegen Rechtspopulismus verbunden gewesen sei: "Die Feuerwehrverbände decken keine rechtsnationalen Tendenzen. Wir dulden kein radikales Gedankengut, sondern stehen für alle Werte einer freiheitlichen Demokratie ein." Einen Rücktritt hatte Ziebs lange abgelehnt.

Ziebs Landesverband stellte sich nach der Rücktrittsankündigung an dessen Seite. Auf seiner Homepage hieß es in einer Mitteilung, der DFV befinde sich seit dem 12. November "in der schwersten Krise seit Jahrzehnten". "Wie in den letzten Tagen mehrfach erklärt, steht der VdF NRW vollumfänglich hinter unserem DFV-Präsidenten Hartmut Ziebs".

Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands, Bernd Schneider, hatte im Deutschlandfunk gesagt, man habe Ziebs "nur vom Stuhl stoßen" wollen und dafür Gründe gesucht. Auf der entscheidenden Sitzung habe man "es sich sehr einfach gemacht und hat in der Abstimmung dann schlicht gesagt, Ziebs muss gehen, ohne über die Vorwürfe, die man ihm gemacht hat, noch mal zu diskutieren", sagte Schneider. Es habe bei der Rücktrittsforderung womöglich sowohl eine politische, als auch eine persönliche Dimension des Führungsstreits gegeben.