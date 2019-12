Bei einer Razzia gegen die rechtsextremistische Szene in Hessen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Dies teilte das Landesinnenministerium in Wiesbaden mit. Die Ermittler hätten "der rechten Szene einen abermaligen Schlag versetzt", heißt es in einer Mitteilung von CDU-Ressortchef Peter Beuth.

Demnach wurden bereits am Dienstag zwölf Wohnungen und weitere Immobilien im gesamten Bundesland durchsucht. Die Ermittler – vor Ort waren Polizeibeamte und Spezialkräfte – stellten unter anderem rechtsextreme Devotionalien, Drogen und Waffen sowie Schießpulver, pyrotechnische Gegenstände, Schwefelsäure und diverse Datenträger sicher.



Initiiert hatte die Razzia die "Besondere Aufbauorganisation (BAO) Hessen R" im Hessischen Landeskriminalamt – eine Sondereinheit mit 140 Ermittlern, die erst im Juli speziell für den Kampf gegen rechtsextremistische Strukturen in Hessen eingerichtet wurde. Sie war damit auch eine direkte Reaktion auf den Mordanschlag auf den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU).

"Polizeilicher Druck auf die Szene und rechte Straftäter"

Nach Angaben des hessischen Innenministeriums nahm die Sondereinheit bei mehr als 700 Kontrollen rund 30 Straftäter der rechten Szene in Hessen fest. Bereits bei früheren Aktionen waren Waffen, Sprengstoff und einschlägige Devotionalien sichergestellt worden. "Diesen polizeilichen Druck auf die Szene und rechte Straftäter werden wir auch künftig hochhalten", sagte Landesinnenminister Beuth dazu.

Zuletzt hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer weitere Maßnahmen im Kampf gegen Rechtsextremismus angekündigt. So sollen Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz um je 300 zusätzliche Stellen aufgestockt und weitere Extremistenorganisationen verboten werden. Zudem soll es laut dem CSU-Politiker künftig beim Bundesverfassungsschutz eine Zentralstelle geben, die "rechtsextreme Umtriebe im öffentlichen Dienst" in den Blick nehmen soll. Seehofer sprach von einer "hässlichen Blutspur", die Rechtsextremisten vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bis zum Anschlag auf die Synagoge in Halle gezogen hätten.