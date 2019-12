In Australien ist ein neuer Hitzerekord gemessen worden. Das australische Meteorologiebüro teilte mit, die Durchschnittstemperatur lag am Dienstag bei 40,9 Grad Celsius. Damit war es in Australien heißer als am 7. Januar 2013, als die Temperatur im Durchschnitt den bisherigen Höchststand von 40,3 Grad Celsius erreichte.



Die Temperatur stieg am Mittwoch in Birdsville im australischen Staat Queensland auf 47,7 Grad Celsius. In Mandora in Western Australia wurden 46,9 Grad Celsius gemessen. Ähnlich heiß war es im Süden und in der Mitte von Australien. Die bislang höchste zuverlässig gemessene Temperatur in Australien gab es im Januar 1960 in Oodnadatta, einer Wüstensiedlung im Outback. Sie lag bei 50,7 Grad Celsius.

In den kommenden Tagen könnte der neue durchschnittliche Höchstwert noch einmal übertroffen werden, hieß es.



Extremtemperaturen erschweren Löscharbeiten

Die Rekordhitze in Australien erschwert den Kampf gegen die seit Wochen im Land andauernden Buschbrände. Seit Oktober haben Buschbrände in Australien nach Angaben der Behörden rund 2,7 Millionen Hektar Land vernichtet. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 1.000 Häuser wurden zerstört. Seit etwa zwei bis drei Jahren leidet das Land unter starker Dürre. Allein im östlichen Bundesland New South Wales kämpften Feuerwehrleute zuletzt gegen rund 100 Brände.



Neben der Hitze wurden für Australiens Ostküste Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern vorhergesagt. Für die Feuerwehr, Rettungskräfte und viele Orte bedeute dies in den kommenden Tagen "eine neue Gefahr", sagte der Feuerwehrchef von New South Wales, Shane Fitzsimmons. Die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian, warnte, die aktuelle Wetterlage werde zum einen "bereits brennende Feuer anheizen und eskalieren lassen" und drohe zum anderen, neue Brände auszulösen.

Vorwürfe gegen Regierung

Wissenschaftler führen die ungewöhnlich frühen und heftigen Brände auf den Klimawandel zurück, der in vielen Gegenden eine schwere Dürre verursacht habe. Die australische Regierung sieht sich daher verstärkt mit dem Vorwurf der Tatenlosigkeit im Kampf gegen die Erderwärmung ausgesetzt.

Premierminister Scott Morrison hatte vergangene Woche eingeräumt, dass der Klimawandel einer der Faktoren für die Brände sei. Zugleich verteidigte er die Klimaschutzmaßnahmen seiner Regierung als ausreichend. Derzeit macht der Regierungschef Urlaub im Ausland.

Auch in anderen Regionen der Erde, etwa rund um die Arktis, in Brasilien oder in Südostasien haben schwere Waldbrände zuletzt zugenommen (einen umfassenden ZEIT-ONLINE-Bericht lesen Sie hier). Wo es auf der Welt brennt, zeigt eine interaktive Karte von Global Forest Watch.



Mehr zur globalen Erwärmung lesen Sie hier.