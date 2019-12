Wegen der anhaltenden Proteste hat Hongkong das städtische Feuerwerk abgesagt. Dies teilte die Tourismusbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregion mit. Stattdessen werde es eine spezielle Neujahresversion der allabendlichen Lichtshow geben. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam versprach unterdessen, im kommenden Jahr die sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu bekämpfen. In ihrer Neujahresansprache sagte sie, sie werde "demütig zuhören", um zu einem Ende der Proteste beizutragen. 2019 habe es "nie zuvor gesehene Herausforderungen" gegeben.

Bereits Mitte Dezember berichteten Medien, dass die Stadt auf das Feuerwerk vor der Skyline der Hafenstadt verzichten werde. Die Polizei sorge sich, bei den anhaltenden Protesten andernfalls nicht ausreichend "Recht und Ordnung" sicherstellen zu können. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass das städtische Feuerwerk abgesagt wird.

Ausgelöst wegen eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes demonstrieren die Menschen in Hongkong seit einem halben Jahr gegen den zunehmenden Einfluss Chinas. Die prodemokratische Bewegung fordert mehr Demokratie und Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Peking. Bei den Massenprotesten kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Einsatzkräften.



In ihrer Ansprache zum Jahreswechsel sagte Lam, die seit Monaten anhaltenden Protesten, die Lage habe "Traurigkeit, Angst, Enttäuschung und sogar Wut" hervorgerufen. Unterdessen kritisieren die Aktivistinnen und Aktivisten das restriktive Vorgehen der Einsatzkräfte gegen die Demonstrierenden. Schon zu Beginn der Protestbewegung gingen die Beamten mit Pfefferspray und Gummigeschossen gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor.



Am Silvesterabend werden erneut Proteste erwartet. Ebenfalls ist für den Neujahrestag eine große Demonstration angekündigt. In Hongkong sowie auf dem Festland Chinas ist der Neujahrestag zwar ein Feiertag, doch nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender wird erst am 25. Januar der Jahreswechsel gefeiert. Das Feuerwerk war bislang vor allem eine Attraktion für die Touristinnen und Touristen.