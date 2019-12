Bei erneuten Massenprotesten gegen das neue Einbürgerungsrecht in Indien hat es Ausschreitungen mit mindestens zwei Todesopfern sowie Hunderten Festnahmen gegeben. In der südindischen Stadt Mangaluru seien am Donnerstag zwei Männer durch Polizeischüsse gestorben, sagte ein Behördenvertreter. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten wurden in mehreren Bundesstaaten des Landes gemeldet.

Bei den beiden Toten handele es sich um Männer im Alter von 23 und 39 Jahren, sagte Behördensprecher Qadir Shah. Die Polizei habe geschossen, weil rund 200 Demonstranten auch nach dem Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas weitermarschiert seien. Wegen der Gewalt seien in der Stadt eine Ausgangssperre verhängt und Schulen, Restaurants und Bars geschlossen worden, sagte Shah. Laut einem Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörde wurden vier weitere Menschen wegen Schussverletzungen im Zuge der Proteste behandelt.



Regierung ließ Mobilfunk und Internet abschalten

Im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh soll außerdem ein Mann, der bei den Protesten eine Schutzverletzung erlitten haben soll, kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus gestorben sein. Die örtliche Polizei bestätigte die Angabe nicht, die Zeitung Times of India zitierte aber den Vater des Opfers, der angab, sein Sohn sei beim Einkaufen in eine Demonstrantenmenge geraten und erschossen worden.



Die größte Demonstration fand mit 60.000 Teilnehmern in Malegaon im zentralen Bundesstaat Maharashtra statt, in Kolkata gingen Schätzungen zufolge mehr als 40.000 Demonstranten auf die Straße, in Mumbai mehrere Tausend. Mitunter wurden Proteste unterbunden, indem Demonstrantinnen in Polizeibusse verfrachtet und Mobilfunkverbindungen unterbrochen wurden. In der Hauptstadt Neu Delhi wurden 16 Metrostationen gesperrt, in deren Nähe Demonstrationen hätten stattfinden sollen. Auch wurde in Teilen der Stadt das Internet abgeschaltet, eine Taktik, die die Regierung bereits bei Protesten in der Krisenregion Kaschmir angewendet hat.

Protest gegen Verknüpfung von Religion und Staatsbürgerschaft

Auslöser der Proteste ist ein vergangene Woche verabschiedetes Staatsbürgerschaftsgesetz. Es sieht für nicht-muslimische Einwanderer aus Indiens Nachbarstaaten Bangladesch, Pakistan und Afghanistan Vereinfachungen bei der Einbürgerung vor. Gegner des Gesetzes sehen dadurch die Neutralität des Staates in Glaubensfragen verletzt. Regierungschef Narendra Modi von der hindunationalistischen Partei BJP rechtfertigte die Änderung damit, dass Muslime in in den Nachbarstaaten keine religiös motivierte Verfolgung erlebten, aber das Gesetz verfolgten Menschen helfen solle.



Oppositionsparteien hingegen kritisieren, dass mit dem Gesetz erstmals Staatsbürgerschaft und Religion verknüpft würden, was gegen die indische Verfassung verstoße und zusätzlich Muslime diskriminiere. 200 Millionen der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens sind Muslime. In der Vergangenheit hat es bereits Vorwürfe gegen Modi gegeben, dass er vor seiner Wahl zum Regierungschef in anderen Funktionen Diskriminierungen von Muslimen zu verantworten hatte.



Bereits vorige Woche hatte es Massenproteste gegen die Reform gegeben. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, eine zweistellige Zahl von Demonstrierenden wurde verletzt. Am Mittwoch erließen die Behörden in weiten Teilen des Landes Versammlungsverbote. In mehreren Städten, in denen die Menschen sich dem Verbot widersetzten, ging die Polizei mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken dagegen vor.