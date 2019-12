Mehrere hundert Demonstranten haben die Kontrollposten zur hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad überwunden und sind dann auf das Gelände der US-Botschaft gestürmt. Sie zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, wie Augenzeugen berichteten. Anwesende Journalisten berichteten, dass die Demonstranten dabei riefen: "Nieder, nieder mit den USA!"



Auf Fotos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Menschen die Mauern der schwer geschützten Botschaft hinaufkletterten. An die Mauern hängten sie gelbe Fahnen der Miliz Kataeb Hisbollah (Hisbollah-Brigaden). Sicherheitskräfte zogen sich ins Innere der Botschaft zurück, als die Protestierenden Wasserflaschen warfen und Überwachungskameras zerstörten.

In der besonders gesicherten sogenannten Grünen Zone im Stadtzentrum von Bagdad, in der sich zahlreiche Ministerien und Botschaften befinden, versammelten sich weitere Demonstranten und versuchten, in Richtung US-Botschaft zu marschieren.

Am Sonntag hatten die USA bei fünf Luftangriffen im Irak und in Syrien Einrichtungen der Miliz Kataib Hisbollah angegriffen. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung für die Angriffe an. Die USA machen die Miliz für Angriffe auf US-Personal im Irak verantwortlich.